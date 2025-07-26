Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії

На світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал», інформує «Главком».

Очевидці зафільмували «прильоти» у будівлі та щедро ділились кадрами у соціальних мережах.

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії.

Ставропольський радіозавод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції, включаючи обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електричної енергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та для нафтодобувної промисловості.

Крім того, завод спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронного протидії.

У 1993 році завод вперше в країні розпочав масове виробництво вітчизняних пристроїв захисного вимикання (ПЗВ).