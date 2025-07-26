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Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)
Дрони атакували Ставрополь
скриншот з відео

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії

На світанку 26 липня з'явилась інформація про наліт дронів на Ставропольський край у Росії. За повідомленням моніторингових каналів, дрони уразили Ставропольський радіозавод «Сигнал», інформує «Главком».

Очевидці зафільмували «прильоти» у будівлі та щедро ділились кадрами у соціальних мережах. 

Радіозавод є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу півдня Росії. 

Ставропольський радіозавод «Сигнал» виробляє широкий спектр радіоелектронної продукції, включаючи обладнання для цифрового телебачення, засоби обліку та розподілу електричної енергії, а також обладнання для катодного захисту від корозії та для нафтодобувної промисловості.

Крім того, завод спеціалізується на розробці та виробництві радіоелектронної апаратури спеціального призначення, зокрема для авіації та радіоелектронного протидії.

У 1993 році завод вперше в країні розпочав масове виробництво вітчизняних пристроїв захисного вимикання (ПЗВ).

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Теги: дрон росія

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