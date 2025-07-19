Трамп підписав масштабний закон про криптовалюти

Трамп: Ми багато працювали. Це дуже важливий закон – закон GENIUS. Вони назвали його на мою честь. І я вдячний

На церемонії підписання були присутні як законодавці, так і представники провідних компаній криптоіндустрії

Президент США Дональд Трамп підписав перший в історії країни масштабний закон, що регулює ринок криптовалют. Документ отримав назву GENIUS. Про це повідомляє CBS News із посиланням на заяву Білого дому, передає «Главком».

Новий нормативний акт закладає правову основу для функціонування ринку стейблкоїнів – криптовалют, курс яких прив’язаний до стабільних активів, зокрема долара США. За оцінками, обсяг цього ринку вже сягнув 250 мільярдів доларів.

Законопроєкт був підтриманий обома палатами Конгресу – Палатою представників і Сенатом. На церемонії підписання були присутні як законодавці, так і представники провідних компаній криптоіндустрії, зокрема Robinhood, Tether та Gemini.

«Ми багато працювали. Це дуже важливий закон – закон GENIUS. Вони назвали його на мою честь. І я вдячний. Це до біса гарний закон», – прокоментував Трамп.

Президент також наголосив, що цей нормативний акт створює прозору й зрозумілу базу для розвитку стейблкоїнів, повністю забезпечених доларами та казначейськими зобов’язаннями США. Він переконаний, що такий крок зміцнить позиції американської валюти.

«GENIUS може стати найбільшою революцією у фінансових технологіях із часів появи Інтернету. Так говорять багато хто», – заявив Трамп.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків і державних витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп.

Перед голосуванням у нижній палаті Конгресу відбулася рекордна за тривалістю промова лідера демократів Гакіма Джеффріса. Він скористався процедурною можливістю, відомою як «магічна хвилина», яка дозволяє виступати без обмежень у часі, й понад вісім годин послідовно критикував ініціативу республіканців.

За даними видання, його виступ тривав 8 годин і 45 хвилин. Дональд Трамп у відповідь висловив обурення через затягування голосування.