Китай заявив про готовність співпрацювати з Францією у ключових сферах

Також Китай налаштований посилити стратегічну координацію з Францією у питаннях війни в Україні

Під час візиту до Парижа міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін готовий до тіснішої співпраці з Францією у сферах ядерної енергетики, авіації, штучного інтелекту, зеленої енергетики та біотехнологій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Крім економічного співробітництва, Китай також налаштований посилити стратегічну координацію з Францією у питаннях війни в Україні та напруженої ситуації на Близькому Сході.

Виступ глави МЗС КНР у Парижі став завершальним етапом його європейського турне. Перед тим Ван Ї відвідав Брюссель і Берлін.

Під час його візиту Пекін оголосив про введення антидемпінгових мит на європейський коньяк. Водночас великі виробники, які погодилися на мінімальні ціни, були звільнені від обмежень. За словами Ван Ї, це питання вдалося «належним чином вирішити».

Раніше ми писали, що міністр закордонних справ Китаю Ван І під час зустрічі з представницею Європейського Союзу Каєю Каллас заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України. Як повідомляє South China Morning Post, китайська сторона побоюється, що в такому разі США повністю зосередять свою геополітичну увагу на Китаї, передає «Главком».

Ця заява, адресована представниці ЄС, відображає справжню позицію Пекіна, яка суперечить офіційній риториці. Китайське МЗС у своїх публічних коментарях регулярно наголошує, що країна не є учасником війни в Україні. За словами джерел, деякі європейські дипломати, які були присутні на переговорах, були здивовані такою відвертістю з боку головного китайського дипломата.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи. Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС, передає «Главком».

Заява пролунала 2 липня у Брюсселі під час 13-го Стратегічного діалогу між Європейським Союзом та Китаєм, який відбувся під спільним головуванням Верховної представниці ЄС Каї Каллас та міністра закордонних справ КНР Ван І.