Спецпредставник Трампа наголошував, що Росію влаштувує аналогія з п'ятою статею НАТО в якості гарантії безпеки для України

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва не погодиться на жодні формули, які передбачають для України гарантії безпеки за принципом п'ятої статті Північноатлантичного договору. Так він прокоментував слова спецпосланця президента США Джареда Кушнера про те, що Вашингтон нібито переконав російську сторону прийняти таку концепцію. Про це Рябков розповів, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

«Навіть пошук формули квазичленства України в НАТО та пошуки якогось, у лапках, креативного рішення в цій сфері – це неприйнятний для нас варіант», – заявив представник російського МЗС.

За його словами, Росія розглядає гарантії безпеки передусім крізь призму забезпечення безпеки власної держави. Рябков також заявив, що Україна має визнати «незворотність» російської вимоги щодо недопустимості її вступу до НАТО.

«Коли це станеться, я думаю, питання про гарантії безпеки так чи інакше можна буде обговорювати», – сказав він. Водночас Рябков наголосив, що Москва не відмовляється від діалогу, але не готова обговорювати вступ України до Альянсу.

Напередодні, 19 листопада, Джаред Кушнер заявив, що американські переговорники нібито домоглися від Росії готовності прийняти концепцію гарантій безпеки для України на основі п'ятої статті НАТО. За його словами, США ознайомили російську сторону з відповідною пропозицією.

П'ята стаття Північноатлантичного договору передбачає, що збройний напад на одну з країн Альянсу розглядається як напад на всіх його членів. Кожна держава НАТО має надати допомогу стороні, яка зазнала нападу, вживаючи таких заходів, які вважатиме необхідними.

Президент України Володимир Зеленський після заяви Кушнера висловив сумнів, що Київ і Вашингтон однаково розуміють зміст таких гарантій. Зокрема, він наголосив, що для України важливо, аби вони передбачали реальну присутність сил партнерів на українській території.