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Пашинян пропустить саміт за участю Путіна у Москві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пашинян пропустить саміт за участю Путіна у Москві
Пашинян вирушить до Туреччини на конференцію ООН
фото: primeminister.am

У Москві 11 листопада пройде саміт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ)

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участі у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у Москві 11 листопада, який очолюватиме російський лідер Володимир Путін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Як зауважила прессекретарка лідера республіки Меланія Арутюнян, натомість Пашинян вирушить до Туреччини на конференцію ООН щодо зміни клімату (COP31). За даними Anadolu, у цьому заході візьмуть участь лідери 95 держав.

Організація договору про колективну безпеку – військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Вірменія призупинила свою участь у 2024 році.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни має необхідні правові підстави та інструменти для розірвання концесійної угоди з Росією щодо управління вірменською залізницею.

Як повідомлялося, диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі в Бішкеку розійшлисяв оцінках європейського курсу Єревана та його подальшої участі в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

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Теги: Вірменія росія путін Нікол Пашинян ОДКБ

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