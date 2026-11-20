Представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час закритих переговорів обговорювали можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії. Зокрема, один із запропонованих сценаріїв передбачає, що Україна відмовиться від тієї частини Донбасу, яку досі контролює, а натомість отримає повноправне членство в Альянсі. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, пише «Главком».

За даними видання, американські посланці порушували цю тему під час кількох закритих зустрічей з українськими та європейськими представниками протягом останніх місяців. Зокрема, питання обговорювали минулого тижня в Дубліні під час зустрічі Кушнера та Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським і радниками з національної безпеки європейських країн. Ідея також звучала під час переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах, де були присутні представники України, Європи та Росії.

WSJ описує два можливі варіанти врегулювання, які обговорювала американська сторона. Перший передбачає, що Україна виведе війська з підконтрольної їй частини Донбасу в обмін на повноцінне членство в НАТО.

Другий сценарій полягає в замороженні бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. У такому разі частина Донбасу залишилася б під контролем України, а Київ отримав би гарантії безпеки на підставі міжнародного договору зі США та, можливо, європейськими союзниками.

Американський посадовець підтвердив виданню, що переговорники розглядають різні ідеї, однак для будь-якої остаточної угоди знадобиться згода і Києва, і Москви. За його словами, гарантії безпеки, які обговорюють американці, можуть бути оформлені як двосторонні домовленості за аналогією з угодами між США та Ізраїлем.

Водночас наразі незрозуміло, наскільки серйозно адміністрація Трампа розглядає варіант вступу України до НАТО і чи змінив сам американський президент свою позицію щодо цього питання.

Зеленський підтвердив, що американська сторона порушувала тему обміну територій на членство в Альянсі. За його словами, під час розмови представники США запитали: «А що, якщо Україна вступить до НАТО? Чи вийде Україна з Донбасу?». Президент наголосив, що Україна не збирається відмовлятися від власної території.

Позиція Москви щодо цього питання протилежна американському сценарію. За інформацією WSJ, під час переговорів в Абу-Дабі російські представники прямо вимагали, щоб Україна відмовилася від прагнення вступити до НАТО.

У документі з неофіційними позиціями, який російська делегація передала учасникам переговорів, Москва також вимагала виключити євроатлантичний курс із Конституції України, заборонити розміщення військ та озброєння НАТО на українській території і припинити західні постачання зброї Києву. Крім того, Росія наполягає на поверненні військової інфраструктури Альянсу у Східній Європі до рівня 1997 року.

Європейські переговорники назвали російські вимоги максималістськими та розглядають їх радше як початкові позиції Москви, а не готовий план мирного врегулювання.

Окремою перешкодою для можливого вступу України до НАТО залишається необхідність одностайної згоди всіх членів Альянсу. Зокрема, Німеччина наразі не підтримує таку перспективу, тоді як президент Франції Еммануель Макрон закликав закликав повернутися до обговорення членства України в НАТО на тлі максималістських вимог Росії. Він також заявив, що Москва не представила жодних конкретних і відчутних пропозицій щодо миру.