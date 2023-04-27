Партизани ліквідували на Херсонщині російського пропагандиста

61-річний Тветинський очолював приймальню псевдопартії «Справедлива Росія – За правду»

Вчора, 26 квітня, у Новій Каховці невідомі герої ліквідували російського пропагандиста Сергія Твєтинського. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

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Зазначається, що 61-річний пропагандист очолював приймальню псевдопартії «Справедлива Росія – За правду». Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією.

Його машину підірвали за допомогою міни.

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«Маємо приклад типового життя росіянина: поїхати в чужу країну, до якої ти не маєш відношення, й померти. Вкотре акцентуємо, що росіяни хоча й тимчасово загарбали територію, але не контролюють її. Попри всі репресії, місцеві мешканці продовжують чинити спротив», – зазначили в Центрі.

Нагадаємо, сьогодні близько о 5:15 у центрі Мелітополя прогримів вибух біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв України, 67. Було підірвано зрадника-поліцейського.