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Партизани ліквідували на Херсонщині російського пропагандиста

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Партизани ліквідували на Херсонщині російського пропагандиста
Сергій Твєтинський працював на окупантів
фото з відкритих джерел

61-річний Тветинський очолював приймальню псевдопартії «Справедлива Росія – За правду»

Вчора, 26 квітня, у Новій Каховці невідомі герої ліквідували російського пропагандиста Сергія Твєтинського. Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що 61-річний пропагандист очолював приймальню псевдопартії «Справедлива Росія – За правду». Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією.

Його машину підірвали за допомогою міни.

«Маємо приклад типового життя росіянина: поїхати в чужу країну, до якої ти не маєш відношення, й померти. Вкотре акцентуємо, що росіяни хоча й тимчасово загарбали територію, але не контролюють її. Попри всі репресії, місцеві мешканці продовжують чинити спротив», – зазначили в Центрі.

Нагадаємо, сьогодні близько о 5:15 у центрі Мелітополя прогримів вибух біля під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв України, 67. Було підірвано зрадника-поліцейського.

Теги: окупанти Херсонщина росія пропаганда

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