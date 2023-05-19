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Росія знайшла нових винуватців вбивств пропагандистів Дугіної і Татарського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія знайшла нових винуватців вбивств пропагандистів Дугіної і Татарського
Микола Патрушев знову звинуватив США у «заколоті проти Росії»
фото з відкритих джерел

За словами секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева, вбивства пропагандистів координували американські спецслужби

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев звинуватив Сполучені Штати Америки в причетності до вбивства російських пропагандистів Дар'ї Дугіної і Владлена Татарського. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ Росії.

За словами Патрушева, «терористичні атаки супроводжуються заздалегідь підготовленою у Вашингтоні та Лондоні інформаційною кампанією», метою якої є дестабілізація суспільно-політичної ситуації, підрив конституційних засад і суверенітету Росії.

«Вчинені на території Росії терористичні акти, в їх числі вбивство Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, підрив машини Захара Прилєпіна, вибух Кримського мосту, а також підрив газопроводу Північний потік та інші, сплановані і здійснені при координації спецслужб США», – заявив Патрушев.

Терорист Патрушев також додав, що нібито інструктори НАТО готують українські диверсійно-терористичні групи і координують їхню діяльність. Крім того, Патрушев повідомив про нібито активізацію в Росії українських розвідувально-диверсійних груп, міжнародних терористичних організацій, радикальних і екстремістських структур.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского міра» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою. Як відомо, Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.

Росія звинуватила у вбивстві Дугіної українські спецслужби, водночас Україна заявила, що не має до цього ніякого відношення.

Уже на початку квітня в барі в Санкт-Петербурзі підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. Вибуховий пристрій був у статуетці, яку він отримав від дівчини. Її розшукали і затримали. Тоді в Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що вбивство воєнкора було нібито сплановано українськими спецслужбами спільно з Фондом боротьби з корупцією Навального. 

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Теги: росія вбивство пропагандист

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