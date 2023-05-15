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Ракети Storm Shadow. Як нова зброя допоможе Україні та чому росіяни налякані

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракети Storm Shadow. Як нова зброя допоможе Україні та чому росіяни налякані
Одна з головних переваг Storm Shadow полягає в тому, що ракета може оминати потужні системи ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За допомогою далекобійних ракет Storm Shadow удари ЗСУ зможуть доставати до цілей в Росії, Білорусі та окупованому Криму

11 травня Велика Британія передала Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. У росіян виникла справжня істерика з приводу передачі Україні далекобійної потужної зброї, адже ракету Storm Shadow по праву називають «вбивцею бункерів».

«Надання США в червні минулого року артилерії з радіусом дії 85 кілометрів дозволило Україні досягти успіху на полі бою. Але росіяни вже адаптувалися до цієї зброї. Тому Україна тепер потребує ракет з дальністю 300 кілометрів. І зараз серед усіх членів НАТО Великобританія відкрила шлях до постачання такої зброї», – заявив колишній посол США в Україні (у 2003-2006 роках) Джон Гербст.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

На озброєння ракети Storm Shadow прийняли відносно нещодавно – 2002 року. Проте, відтоді ці ракети вже неодноразово використовувалися в операціях Королівських повітряних сил, зокрема в Іраку, Лівії та проти бойовиків «Ісламської держави» у Сирії. Британська авіація для ударів по бункерах лівійського диктатора Муаммара Каддафі в Сірті в 2011 році успішно використала саме цей вид ракет.

Реакція росіян

«Військори» російської пропаганди поспішили применшити значення події та заспокоїти свою аудиторію тим, що, мовляв, Україні все одно ні на чому встановлювати ракети Storm Shadow, призначені для монтування на винищувачах четвертого та п'ятого покоління, таких як британські Typhoon, французькі Rafale та Mirage або італійські Tornado, яких Україна не має. Проте для оснащення ракетами перебудують винищувачі радянського виробництва, такі як МіГ-29. Це буде непросто, але можливо.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков одразу заявив, що Росія нібито готова, що «Захід накачав Україну зброєю», а міноборони РФ майже щоденно передає про те, що російське ППО знищили британські ракети. Проте російський пропагандист та терорист Ігор Гіркін-Стрєлков не підтримує оптимізм кремлівської влади: за його словами, вибухи скоро будуть не тільки в окупованому Донецьку та Луганську, але й у російських містах. 

Як ракети Storm Shadow допоможуть Україні

Storm Shadow призначається для озброєння літаків тактичної авіації - Tornado, Rafale, Mirage 2000 та Eurofighter, тобто багатофункціональних винищувачів, а не ракетоносіїв-бомбардувальників. В цьому й полягає її величезна перевага, бо мова про велику кількість носіїв, але це наклало обмеження на вагу, яка становить 1300 кг та дальність, яка в оригінальній версії складає до 560 км. Водночас сама ракета чудово підходить для удару по найбільш важливих об'єктах противника, до яких відносяться командні пункти, авіабази, склади палива та боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі та інші об'єкти, знищення яких є доцільним з огляду на вартість самої ракети. Вартість такої ракети оцінюється в 2,2 млн фунтів стерлінгів (€2,5 млн).

Storm Shadow дуже важко перехоплюються російськими типами ППО, що пов’язано з можливістю польоту на наднизьких висотах, і це головне побоювання ворога. До того ж, з отриманням ракет Storm Shadow ЗСУ виходять на зовсім новий рівень, радіус ураження значно розширюється, і це дозволяє краще підготувати так звані «формувальні» або підготовчі операції перед початком потужного контрнаступу. Під атаку можуть потрапити і російські логістичні центри у Криму, які використовуються для забезпечення російської активності на сході України, командні пункти та аеродроми.

«ЗСУ можуть ударити по Керченському мосту, який є важливою логістичною зв'язувальною ланкою між Росією та Кримом. Міст був сильно пошкоджений внаслідок атаки минулого року, і росіяни досі його ремонтують. Під атаку можуть потрапити і російські логістичні центри у Криму, які використовуються для забезпечення російської активності на сході України, командні пункти та аеродроми», – заявив колишній офіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інграм.

Газета The Guardian з посиланням на експертні оцінки в Лондоні прогнозує, що українські удари також можуть припасти по військових об'єктах РФ у Джанкої, Севастополі, а також по аеродрому в Саках.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив 11 травня, що його держава безоплатно передає Україні ракети Storm Shadow великої дальності, «призначені лише для високоточних ударів».

Теги: росія зброя авіація війна ракета озброєння

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