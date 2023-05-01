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Ракетна атака на Павлоград: понад 30 постраждалих, серед них – діти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Павлоград: понад 30 постраждалих, серед них – діти
У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві
фото: Сергій Лисак / Telegram

У людей внаслідок атаки забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння

Через ракетний удар по Павлоградському району Дніпропетровщини постраждало 34 людини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«З них п’ятеро дітей. Наймолодшій дівчинці – лише вісім років», – йдеться в повідомленні.

У людей забої, переломи, різані та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. Дві жінки, 45 та 55 років, в реанімації. Решта лікуються амбулаторно.

«Рашистські виродки знову воюють з мирними людьми», – додав Лисак.

Ракетна атака на Павлоград: понад 30 постраждалих, серед них – діти фото 1
Ракетна атака на Павлоград: понад 30 постраждалих, серед них – діти фото 2

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п'ять магазинів.

Є руйнування й у громадах району. У Вербківській громаді – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – дві. У Межиріцькій – пошкоджено школу.

На місцях прильотів працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Теги: Дніпропетровщина війна росія окупанти

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