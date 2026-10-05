Американські бомбардувальники залишили ключову базу в Європі

Щонайменше 12 літаків прискорено залишили британський «Фейрфорд» після спроби теракту

Військово-повітряні сили США вивели всі американські бомбардувальники з авіабази «Фейрфорд» у Великій Британії, яка є одним із ключових пунктів для операцій стратегічної авіації в Європі. Рішення ухвалено після спроби теракту, що сталася наприкінці вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Представник Пентагону підтвердив виведення американських бомбардувальників, зокрема літаків B-1, B-2 та B-52. «Бомбардувальники ВПС США регулярно виконують польоти по всьому світу для забезпечення глобальної боєготовності та виконання оперативних завдань», – зазначив він.

У Пентагоні пояснили, що міркування оперативної безпеки не дозволяли повідомляти про переміщення американської авіації в режимі реального часу.

«Хоча оперативна безпека не дозволяла нам підтверджувати переміщення наших ресурсів і сил у режимі реального часу, зараз ми можемо підтвердити, що всі американські бомбардувальники, які були розгорнуті на базі RAF «Фейрфорд», повернулися на свої бази у Сполучених Штатах», – сказав представник Пентагону.

За його словами, виведення літаків не означає втрати американськими ВПС можливостей для проведення глобальних операцій.

Представник Пентагону наголосив, що льотчики, які керують американськими бомбардувальниками B-1, B-2 та B-52, залишаються готовими завдавати точних ударів у будь-якій точці світу в будь-який час, зокрема під час операцій із вильотом та поверненням на континентальну частину США.

За інформацією двох джерел у Пентагоні, яку отримала NBC News, серед прискорено виведених із Великої Британії були щонайменше 12 бомбардувальників. Кілька з цих літаків лише нещодавно прибули на «Фейрфорд» у межах ротації.

Авіабаза «Фейрфорд» має важливе значення для американської військової присутності в Європі. Вона використовується як основний передовий оперативний пункт для бомбардувальників у Європі в межах діяльності Командування глобального удару ВПС США.

Нагадаємо, наприкінці вересня поблизу авіабази RAF Fairford британські правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків за підозрою у підготовці терористичного акту. Поліція також перевіряла три підозрілі автомобілі, які рухалися в напрямку летовища. Згодом прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив про «вагомі ознаки» того, що Іран міг відіграти роль у спробі нападу. Тегеран звинувачення відкинув.