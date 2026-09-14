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Трамп заявив, що очільник ЦРУ залучений до переговорів України та Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп заявив, що очільник ЦРУ залучений до переговорів України та Росії
Президент США не уточнив, які саме завдання Реткліфф виконує у межах переговорного процесу
фото: The New York Times

Президент США не став уточнювати, яку саме роль Джон Реткліфф відіграє у дипломатичному процесі

Президент США Дональд Трамп заявив, що директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф залучений до переговорного процесу щодо війни Росії проти України. Водночас глава Білого дому не уточнив, чи відіграватиме керівник ЦРУ більшу роль у цих переговорах. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи братиме Реткліфф активнішу участь у переговорах щодо України та Росії, Трамп не став розкривати подробиці.

«Він залучений до всього», – сказав президент США. Трамп також позитивно оцінив роботу спецпредставника США Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, які беруть участь у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни в Україні.

«Вони роблять чудову роботу», – заявив американський президент. Як приклад Трамп навів ситуацію навколо війни в Газі. За його словами, Віткофф і Кушнер відіграли значну роль у досягненні домовленостей щодо припинення бойових дій та звільнення заручників.

«Вони виконали неймовірну роботу. Ніхто не зміг би зробити цю роботу», – сказав Трамп.

Президент США не уточнив, які саме завдання Реткліфф виконує у межах переговорного процесу щодо України та Росії. Водночас його заява свідчить про залучення керівника американської розвідки до ширшої роботи адміністрації Трампа щодо міжнародних конфліктів.

Варто нагадати, що Білий дім заперечив інформацію про можливу зміну американської переговорної команди щодо війни Росії проти України. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що повноваження Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера не планують передавати директору ЦРУ Джону Реткліффу. 

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що Білий дім розглядає можливість скорочення участі Віткоффа та Кушнера в українському напрямку. За даними видання, Реткліфф може отримати більшу роль у так званій човниковій дипломатії між Москвою та Києвом. Водночас остаточного рішення Трамп нібито не ухвалював.

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Теги: США Дональд Трамп ЦРУ переговори

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