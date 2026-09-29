Естонія звинуватила РФ у підпалі оборонного підприємства Milrem Robotics

Міністр закордонних справ Естонії: Ми посилимо як нашу підтримку України, так і тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна звинуватив Росію в організації підпалу будівлі оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням його заяву у соцмережі Х.

«На підставі інформації, зібраної Службою внутрішньої безпеки Естонії, ми можемо з упевненістю зробити висновок, що підпал приміщення компанії Milrem Robotics, який стався в ніч з 14 на 15 серпня в Таллінні, був актом саботажу, організованим за вказівкою спецслужб Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Цахкна зауважив, що такі дії є абсолютно неприпустимими. 29 вересня до МЗС Естонії викликали тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна.

«Винуватці затримані й більше не становлять загрози для нашої національної безпеки. Естонія є складним середовищем для Росії щодо здійснення таких дій, оскільки ми діємо рішуче й оперативно, щоб захистити нашу державу. Цей акт саботажу є частиною ширшої кампанії Росії по всій Європі, спрямованої на те, щоб залякати нас і послабити нашу підтримку України», – наголосив глава МЗС.

Маргус Цахкна додав: «Наша реакція буде протилежною. Ми посилимо як нашу підтримку України, так і тиск на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Не втрачаймо зосередженості та дотримуймося обраного курсу, адже дії Росії є чітким свідченням того, що наш спільний тиск дає результат».

Нагадаємо, пожежа сталася вночі 15 серпня. Підприємство виробляє безпілотні наземні системи та постачає продукцію Україні.

Генеральний директор Департаменту охоронної поліції Естонії Марго Паллосон підкреслив необхідність бути готовими до невійськових загроз та провокацій з боку Кремля, назвавши Росію довгостроковою екзистенційною загрозою.