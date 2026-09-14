Україна та Росія домовилися не бити по енергетиці – Трамп

Трамп заявив, що Київ і Москва погодилися припинити удари по енергетиці

Американський президент пов'язав домовленість із ситуацією на світовому паливному ринку та назвав головну причину подорожчання дизеля

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, а Росія взяла на себе аналогічне зобов'язання. Водночас американський лідер пов'язав зростання світових цін на дизельне пальне саме з російсько-українською війною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Truth Social.

фото: Truth Social

«Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. Росія погодилася зробити те саме! Зростання світових цін на дизельне пальне здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не Іраном», – заявив Трамп.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков привітав заклик президента США Дональда Трампа до України утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас він відмовився відповісти, чи припинить Москва атаки на українську економічну інфраструктуру, якщо Київ погодиться.

Пєскова також запитали про можливі взаємні зобов'язання та про те, чи утримається Росія від ударів по українській економічній інфраструктурі у разі згоди Києва на пропозицію Трампа. Відповідати на це запитання речник російського диктатора відмовився

Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю телеканалу CNN пов'язав рекордне подорожчання дизельного пального у Сполучених Штатах, зокрема, з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Частину відповідальності він також поклав на енергетичну політику адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.

За словами американського міністра, на вартість дизельного пального вплинуло кілька факторів. Водночас найбільшим окремим чинником він назвав пошкодження російської нафтопереробної інфраструктури внаслідок українських атак.

Райт пояснив, що протягом останніх десятиліть Росія була значним експортером дизельного пального. За його словами, після пошкодження низки нафтопереробних заводів Москва припинила експорт дизеля, що позначилося на доступності пального на зовнішніх ринках.