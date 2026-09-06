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Папа Римський відреагував на дипломатичні зусилля Трампа щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Папа Римський відреагував на дипломатичні зусилля Трампа щодо України
Папа Римський закликав вірян молитися за припинення воєн у світі
фото з відкритих джерел

«Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру!», – сказав Лев XIV

Папа Римський Лев XIV висловив сподівання, що дипломатичні зусилля останніх днів, зокрема контакти представників президента США Дональда Трампа з Росією та Україною, допоможуть відновити мирні переговори та принесуть конкретні результати. Як інформує «Главком», про це понтифік написав у дописі в соціальній мережі Х.

«Моє серце єднається зі стражданнями народу України, який роками живе у розпачі та страху», – зазначив Лев XIV, вкотре закликавши припинити бойові дії.

Папа наголосив на необхідності зупинити подальше руйнування та перейти до дипломатичного врегулювання.

«Я знову закликаю покласти край насильству, зупинити руйнування та відкрити серця для діалогу та миру!», – написав він.

Окремо Лев XIV відзначив дипломатичні зусилля, які активізувалися останніми днями. Він висловив сподівання, що вони можуть створити умови для повернення сторін до переговорного процесу.

«Сподіваюся, що зусилля, докладені останніми днями для відновлення переговорів, принесуть конкретні результати та звільнять місце для дипломатії», – заявив понтифік.

Наприкінці свого звернення Папа Римський закликав вірян молитися за припинення воєн у світі.

«Молімося разом до Господа, щоб злагода запанувала у кожному конфлікті по всьому світу», – додав Лев XIV.

Його заява пролунала після візитів до Москви та Києва представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, з різницею в один день Стів Віткофф і Джаред Кушнер побували спочатку в Москві, а потім у Києві. В обох столицях посланці президента США Дональда Трампа приїхали говорити про завершення війни, однак зустрічали їх зовсім по-різному, повідомляє «Главком».

Також Bloomberg писав, що російський диктатор Володимир Путін готовий погодитися на припинення війни проти України лише на умовах Москви. При цьому вимоги Кремля останнім часом стали жорсткішими, оскільки російське керівництво вважає, що має військову перевагу на фронті.

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Теги: Україна росія Джаред Кушнер Стів Віткофф переговори диктатор путін Папа Римський

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