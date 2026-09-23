«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів

Президент також заявив, що Росія не могла уявити, що українські безпілотники зможуть діставати до її підприємств у Сибіру

Президент заявив, що Україна відповідатиме на подальші атаки по енергетичній та тепловій інфраструктурі

Якщо Росія продовжить атакувати українську енергосистему та об'єкти теплопостачання, Україна відповідатиме. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня, пише «Главком».

За словами глави держави, українці розуміють, що майбутня зима може бути складною, однак Росія також має відчути наслідки продовження атак.

«Українці розуміють, що ця зима може бути дуже суворою для нас, але у відповідь ми не матимемо іншого вибору, окрім як зробити її болісною і для Росії», – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що Росія не могла уявити, що українські далекобійні безпілотники зможуть діставати до її військових підприємств у Сибіру. За його словами, якщо РФ продовжить бити по українській енергосистемі та теплопостачанню, Україна використовуватиме свої можливості і цієї зими.

Зеленський наголосив, що для протидії російській агресії Україні потрібні одночасно дипломатичні зусилля та військова сила.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати передадуть Росії українську пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах: Росія не атакує українську енергетику, а Україна не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Під час промови він зробив низку заяв про війну, втрати російської армії, удари по території РФ, переговори та майбутнє військових технологій. «Главком» зібрав головні тези виступу президента.