Росія викликала посла Молдови через «недружні дії» країни

МЗС Росії висловило стурбованість через появу інформації про те, що на території Молдови хочуть розмістити інструкторів НАТО

10 січня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови у РФ та висловило йому низку «рішучих протестів» і «занепокоєнь». Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

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За даними відомства країни-агресора, посла Молдови Ліліана Дарія викликали до МЗС через «недружні дії». Зазначається, що у разі продовження цих дій російська сторона залишає за собою право на додаткові заходи у відповідь.

«Недружніми діями» РФ вважає переслідування російських та російськомовних ЗМІ, дискримінацію громадян РФ, які в'їжджають до Молдови та агресивні заяви антиросійського характеру.

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Росія повідомила молдавського дипломата про те, що низці офіційних осіб Молдови заборонено в'їзд на територію РФ. Кому саме не зазначається.

Також МЗС країни-агресорки висловило стурбованість через появу у ЗМІ інформації про те, що на території Молдови нібито хочуть розмістити інструкторів НАТО для навчання українських захисників.

«Було вказано на неприйнятність такої підтримки, яка веде до розмивання нейтрального статусу Молдови та її прямого залучення до бойових дій на боці Києва», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президентка Молдови пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ країни агресорки 19 грудня викликало посла Фінляндії в Москві на розмову. Російська сторона заявила, що «не залишить без відповіді» нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.