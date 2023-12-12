ISW: Росія готується до війни проти НАТО

Путін висловив намір розширити військово-морський потенціал Росії в районах далеко за межами України та Східної Європи

Узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти вважають, що направлення Росією дороговартісних військово-морських ресурсів в райони поза Україною та Східною Європою, ймовірно, спрямоване на створення загрози альянсу та союзникам у багатьох регіонах.

Аналітики зробили такі висновки на фоні заяв Кремля про прагнення Росії стати сильною тихоокеанською військово-морською державою та досягти рівноправного оборонного партнерства з Китаєм. У травні цього року РФ брала участь у військово-морських діях в Охотському морі, спрямованих на стримування подальшої підтримки України з боку Японії.

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Російський диктатор Володимир Путін під час наради з економічного розвитку арктичної зони 11 грудня відзначив стратегічний інтерес своєї країни до Арктики. Звіт ISW вказує на те, що РФ, ймовірно, має намір збільшити свій військово-морський потенціал у цьому регіоні, враховуючи нещодавнє вступ Фінляндії до НАТО та майбутній вступ Швеції до альянсу.

«Незрозуміло, чи зможуть російські військово-морські виробники впродовж найближчих років виробляти стратегічні військово-морські кораблі у бажаних Кремлем масштабах і якості», – зазначено у зведенні.

Однак, як пише ISW, Росія продовжує зусилля із поступової мобілізації свого військово-промислового комплексу і може вирішити зосередити ці зусилля на військово-морських виробниках.

Нагадаємо, командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО.

Як повідомлялося, 4 грудня російський диктатор Володимир Путін посипав погрозами Латвії нібито через «притиснення російськомовного населення».