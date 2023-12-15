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«Не після різдвяного лікеру». Кірбі нагадав Конгресу, що допомога Україні потрібна зараз

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Не після різдвяного лікеру». Кірбі нагадав Конгресу, що допомога Україні потрібна зараз
Координатор Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі наголосив, що події в Україні – це не чужа війна

Після заяв президента РФ Володимира Путіна, координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі закликав Конгрес США ухвалити рішення про допомогу Україні. Про це він сказав на брифінгу.

«Майже через 20 місяців після початку жорстокого й варварського вторгнення Путін заявив сьогодні, що його агресія в Україні не завершиться, і мир настане лише тоді, цитую, коли наші цілі будуть досягнуті. Але я дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко», – заявив Кірбі.

Кірбі зазначив, що в той час, як члени Палати представників роз’їдуться цього тижня по домівках на різдвяні свята, український народ надалі переживатиме обстріли мирних міст, які Росія націлює на критично важливу інфраструктуру.

«Їм потрібна наша допомога. І це їм потрібно зараз, а не після різдвяного яєчного лікеру», – зазначив представник адміністрації Байдена.

Кірбі також наголосив, що події в Україні – це не чужа війна, а Путін кидає виклик безпосередньо міжнародному порядку, Статуту ООН, розумінню суверенітету.

У разі, якщо такі диктатори як Путін досягатимуть успіхів, це матиме глибокі наслідки для свободи й процвітання в усьому світі. Саме тому Америка не може собі дозволити відмовитися від допомоги. 

За словами Джона Кірбі, весь світ – і суперники, і друзі Сполучених Штатів – зараз стежать за тим, чи зможе Конгрес затвердити запит президента з додатковим фінансуванням.

«Бездіяльність – теж дія. Нам давно пора діяти на захист наших інтересів національної безпеки»,- зауважив представник Білого дому.

Нагадаємо, Сенат США продовжить роботу наступного тижня, відкладавши святкові канікули, бо потрібно завершити переговори щодо фінансування допомоги Україні та вирішити питання кордону США.

Водночас, спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Напередодні стало відомо, що Байден і Білий дім працюють над тим, щоб Конгрес ухвалив пакет з підтримкою України. Американський президент закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну «подарунка» й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Нагадаємо, у США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Байден запросив у Конгресу понад $100 млрд, у які входять $60 млрд для України.

Теги: росія США війна путін агресія фінансування

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