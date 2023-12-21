РФ готує до відправки в Африку найманців, які воювали в Україні – ISW

«Африканський корпус» діятиме на території Малі, Нігеру, Буркіна-Фасо та інших країн

Підрозділ «Африканський корпус», який підконтрольний міністерству оборони Російської Федерації, 20 грудня оголосив кампанію з набору колишніх та чинних співробітників «Групи Вагнера», а також людей, що мають досвід бойових дій на війні в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров став «куратором» поки невизначеного керівництва «Африканського корпусу». У підрозділі заявили, що до його складу входять колишні бойові командири елітних військ армії РФ, а також ПВК. Припускають, що йдеться про ПВК «Редут».

«Африканський корпус» – це ініціатива Міноборони Росії з розширення російської присутності на Близькому Сході та в Африці

Аналітики пишуть, що «Африканський корпус» пропонує «високу зарплату» для новобранців. Водночас як уточнили в підрозділі, до них можуть перевестися тільки кадрові військові, які не беруть участі у війні проти України. Примітно те, що з Росгвардії перевестися до завершення контракту не можна.

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Експерти вважають, що таке уточнення свідчить про те, що рекламна кампанія «Африканського корпусу» насамперед розрахована на колишніх найманців ПВК «Вагнер», які підписали контракти з міністерством оборони Росії.

Повідомляється, що «Африканський корпус» діятиме на території Малі, Нігеру, Буркіна-Фасо та інших країн.

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.