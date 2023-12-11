Зеленський може виступити перед сенаторами під час візиту до США

Зеленського запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл

Під час візиту до Сполучених Штатів, президент України Володимир Зеленський може виступити перед сенаторами. Про це повідомляє CNN.

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Джерела видання зазначають, що Зеленського запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Повідомляється, що зустріч відбудеться уранці у вівторок, 12 грудня.

У рамках свого візиту до Вашингтона президент України також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

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Зустріч у Білому домі має на меті «підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищає себе від жорстокого вторгнення Росії».

«Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент», – заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Візит Зеленського припадає на критичний момент переговорів Конгресу щодо екстреної допомоги Україні.

Як повідомлялося, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

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Білий дім активізує взаємодію з американськими законодавцями, які намагаються укласти двопартійну угоду, що забезпечила б військову допомогу Україні та Ізраїлю за одночасного посилення безпеки кордонів США.

Як відомо, республіканська партія у Сенаті готова підтримати фінансування оборонних потреб України, але після того, як демократи погодяться на заходи щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.