Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів

Колона вантажівок-зерновозів на об'їзній дорозі після нічної атаки на порт Феодосії

Через порт Феодосії РФ експортувала зерно з окупованих українських територій

Після атаки на порт Феодосії на об'їзній дорозі поблизу міста зафіксовано велику колону вантажівок-зерновозів. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

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Помічена колона вантажівок була сформована в напрямку Керчі.

Зазначається, що через морський порт Феодосії Росія відвантажувала партії зерна, зокрема балкери під іноземними прапорами.

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За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії РФ експортувала зерно з окупованих українських територій.

Як повідомляється, російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з ТОТ на Кримський півострів. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, у результаті удару по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» ворожого російського флоту зниклими безвісти вважаються 33 моряки, 23 особи поранені, одна загинула.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.