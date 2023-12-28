Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів
Колона вантажівок-зерновозів на об'їзній дорозі після нічної атаки на порт Феодосії
фото: Крим.Реалії

Через порт Феодосії РФ експортувала зерно з окупованих українських територій

Після атаки на порт Феодосії на об'їзній дорозі поблизу міста зафіксовано велику колону вантажівок-зерновозів. Про це повідомляє «Крим. Реалії».

Помічена колона вантажівок була сформована в напрямку Керчі.

Зазначається, що через морський порт Феодосії Росія відвантажувала партії зерна, зокрема балкери під іноземними прапорами.

За повідомленнями журналістів-розслідувачів, через порт Феодосії РФ експортувала зерно з окупованих українських територій.

Як повідомляється, російська влада публічно підтверджувала, що вивозить українське зерно з ТОТ на Кримський півострів. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов визнавав, що Росія продає українське зерно.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму внаслідок удару пілотів тактичної авіації Повітряних сил.

До слова, у результаті удару по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» ворожого російського флоту зниклими безвісти вважаються 33 моряки, 23 особи поранені, одна загинула.

У мережі оприлюднено супутникові знімки знищеного корабля «Новочеркаськ» у Феодосії.

Читайте також: Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Теги: Крим росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Фінляндії може швидко повернути блокаду, якщо проблема з біженцями відновиться після відкриття кордону
Фінляндія відкриє пункти пропуску на кордоні з РФ
12 грудня, 16:00
Європейська комісія вже отримала пропозиції щодо нового пакету санкцій
Офіс президента заявив про розробку спільно з ЄС 13-го пакету санкцій проти РФ
19 грудня, 14:41
Атака на Україну, Білий дім розповів про хід переговорів щодо допомоги Україні: головне за ніч
Атака на Україну, Білий дім розповів про хід переговорів щодо допомоги Україні: головне за ніч
21 грудня, 07:10
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW
22 грудня, 05:15
У суді чоловік вину визнав і щиро розкаявся
Суд помилував ухилянта, який відкупився донатом для ЗСУ
1 грудня, 15:01
В арсеналі міноборони РФ є нові винищувачі
Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
2 грудня, 06:56
Зеленський поіменно відзначив військових, які найбільше проявили себе в боях
Зеленський закликав українців у найближчі дні зважати на сигнали повітряної тривоги
2 грудня, 21:23
Українські суди довели канонічний зв'язок між УПЦ МП і Російською православною церквою
Перейменування УПЦ МП. Київська митрополія та жіночий монастир штурмують Верховний суд
15 грудня, 14:17
Кримський міст окутаний димом
Окупанти димовою завісою намагаються врятувати Кримський міст (фото)
23 грудня, 10:47

Події в Україні

Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів
Після удару по «Новочеркаську» з Феодосії до Керчі вирушила колона зерновозів
ЗСУ просунулися поблизу Горлівки: аналіз ISW
ЗСУ просунулися поблизу Горлівки: аналіз ISW
У Севастополі прогриміли потужні вибухи
У Севастополі прогриміли потужні вибухи
«Грандіозні плани». Ігнат розповів, як Україна планує використовувати F-16
«Грандіозні плани». Ігнат розповів, як Україна планує використовувати F-16
Міністр Камишін анонсував дрон, який зможе долетіти від Києва до Санкт-Петербурга
Міністр Камишін анонсував дрон, який зможе долетіти від Києва до Санкт-Петербурга
Україна створила власну ППО на основі радянської техніки
Україна створила власну ППО на основі радянської техніки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
119K
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
81K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
20K
Третя стадія розпаду російської імперії
17K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
12K
У «Дії» з’явилась нова послуга

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 05:08
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Вчора, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Вчора, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Вчора, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Вчора, 08:42

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua