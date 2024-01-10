НАЗК внесло найбільшу у світі мережу швидкого харчування до списку спонсорів війни

Subway є однією з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування

Понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на російському ринку

Україна внесла американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує бізнес у Росії. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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В Агентстві зазначили, що понад 500 ресторанів мережі Subway (ТОВ «Сабвей Ай Пі») продовжують працювати на ринку країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

«Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки», – йдеться в повідомленні.

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НАЗК звернуло увагу, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ця компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в країні-агресорі. Також не було і спроб від керівництва Subway засудити війну Кремля.

Subway є однією з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування.

А згідно з даними платформи Statista, у 2023 році цей глобальний бренд ресторанів швидкого обслуговування налічував 36 592 магазини по всьому світу. Тобто впродовж року Subway мала більше ресторанів у всьому світі, ніж будь-яка інша мережа.

Нагадаємо, глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни.

Раніше НАЗК внесло китайську компанію Shandong Odes до переліку міжнародних спонсорів війни за постачання армії РФ квадроциклів.