Росія звинуватила Францію у затриманні співробітниці МЗС РФ в аеропорту Парижа

За словами Захарової, Росія надіслала ноту протесту до Міністерства закордонних справ Франції

Захарова заявила про затримання співробітниці міністерства в аеропорту «Шарль де Голль»

Росія висловила протест Франції у зв'язку із затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ, яка прямувала в країну на заходи за лінією ЮНЕСКО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільниці МЗС Росії Марії Захарової.

За словами очільниці МЗС, 6 квітня в аеропорту «Шарль-де-Голль» прикордонна служба Франції «без пояснення причин затримала співробітницю Міністерства закордонних справ Росії, члена офіційної делегації, вилучивши її телефон і комп'ютер».

«У результаті демаршу нашу колегу в результаті допустили на територію країни, проте консульському співробітнику довелося чекати майже сім годин, перш ніж йому дозволили зв’язатися із затриманою», – заявила Захарова.

За її словами, Росія надіслала ноту протесту до Міністерства закордонних справ Франції, посла Франції в Москві викликали у МЗС Росії для пояснень.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав затримання співробітниці російського МЗС у Франції «неприйнятним» кроком, який ще більше шкодить відносинам між Москвою і Парижем.

Офіційні представники Франції поки що не коментували інцедент.

Нагадаємо, Вперше представники США, зокрема, глава Пентагону Піт Гегсет не візьмуть участі у багатосторонній зустрічі щодо підтримки України. Очільниця російського МЗС Марія Захарова іронічно прокоментувала відсутність представників США на «Рамштайні». Вона зазначила: «Екіпаж прощається і бажає гарного польоту».