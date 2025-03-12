Що буде, якщо Путін відмовиться від угоди про припинення вогню?

Наслідки вже окреслені

Трамп розраховує, що сьогодні-завтра пропозиції щодо тотального припинення вогню на 30 днів передадуть Росії і отримають відповідь (вважає, що позитивну?) і протягом тижня (кажуть про п'ятницю) він сам поговорить з Путіним (очевидно, якщо відповідь дійсно буде позитивною чи як мінімум не буде негативною).

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Трамп: «Ми зустрінемося з росіянами пізніше сьогодні чи завтра. Сподіваюся, ми зможемо укласти угоду. Припинення вогню – дуже важливо.

Якщо Росія зможе на це піти, буде чудово. Якщо ні, ми продовжимо наші зусилля, але люди й надалі вмиратимуть, величезна кількість людей.

Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати та забезпечувати Україну».

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При тому з російського боку пропагандисти та навіть офіційні особи з Думи ще до заяв Трампа (але після оприлюднення підсумків зустрічі у Джидді) позначили неможливість угоди.

«Росії не потрібне тимчасове перемир'я, Росії потрібен довгостроковий мир». Всі посилаються на відповідну заяву Путіна ще від 20 січня на засіданні Ради.

Отже, практично все вказує на те, що Росія не погодиться на подібний формат. Наслідки вже окреслені: Україну підтримуватимуть, на Росію тиснутимуть.

Але якщо Росія все ж погодиться – тоді що? Що з вимогами Путіна для тривалого перемир’я? Що з гарантіями? Бо «перебування американського бізнесу в Україні» реально не захистить ніяк.