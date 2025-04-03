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США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США вперше проігнорують засідання «Рамштайн»: Захарова іронічно відреагувала
Очільник Пентагону США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня
фото: AdMedia

11 квітня в Брюсселі відбудеться зустріч у форматі «Рамштайн» 

Вперше представники США, зокрема, глава Пентагону Піт Гегсет не візьмуть участі у багатосторонній зустрічі щодо підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense News.

Декілька європейських чиновників і представник США зазначили виданню, що Піт Гегсет не братиме участі у зустрічі 50 країн, які координують військову допомогу Україні. Це вперше коли коаліція збереться без участі американського міністра оборони.

Як відомо, зустріч відбудеться 11 квітня в Брюсселі під головуванням Німеччини та Британії. У лютому Гегсет був присутній на попередньому засіданні.

«Гегсет не приєднається ні особисто, ні віртуально. Більше того, Пентагон, імовірно, не відправить жодного високопоставленого представника. США все ще визначаються щодо формату своєї участі у різних ініціативах підтримки України, включно з безпековою допомогою та навчанням», – зазначив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності.

Очільниця російського МЗС Марія Захарова іронічно прокоментувала відсутність представників США на «Рамштайні». Вона зазначила: «Екіпаж прощається і бажає гарного польоту».

Нагадаємо, що у четвер, 10 квітня, у Брюсселі відбудеться нова зустріч «коаліції охочих». Зустріч очолять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Інших деталей зустрічі делегація не надала.

Тим часом 11 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке проведуть Британія та Німеччина.

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Теги: військова допомога США Піт Гегсет Пентагон

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