Росія опублікувала власну версію домовленостей із США: вимагає зняти санкції

Росіяни вимагають зняти санкції з «Россельхозбанку» та інших фінансових установ і забезпечити їх підключення до SWIFT

Кремль опублікував власну заяву за результатами перемовин зі США. У ній йдеться про те, що пункти про безпеку у Чорному морі та відновлення російського експорту спільгосппродукції почне діяти після зняття санкцій з російських виробників та експортерів продовольства. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Кремля.

Зокрема, росіяни вимагають:

зняти санкції «Россельхозбанку» та інших фінансових установ, забезпечити їх підключення до SWIFT;

скасувати обмеження на торгове фінансування;

зняти санкції з виробників і експортерів продовольства та добрив, а також страхових компаній, які працюють із цими товарами

скасувати заборону на обслуговування російських суден у портах;

зняти обмеження на постачання в росію сільськогосподарської техніки та інших товарів, пов’язаних із продовольчим виробництвом.

Нагадаємо, під час перемовин в Ер-Ріяді делегація США домовилась з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі. Як передає «Главком», про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров.

Так, Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ріяді, які були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей, пояснив Умєров.

Всі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та РФ.

Також США пообіцяла Росії відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції. Як передає «Главком», про це йдеться у повідомленнях Білого дому за результатами зустрічей.

Так, Сполучені Штати заявили, що допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій.