У Самарській області атаковано промислове підприємство

На промисловому об'єкті зайнялась пожежі у Чапаєвську

Це підприємство вже було атаковано дронами у березні

У ніч на 5 квітня у Чапаєвську Самарської області прогриміли вибухи. Місцеві повідомляють про пожежу на промисловому підприємстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що орієнтовно з третьої години ночі у регіоні було чутно вибухи. За попередніми даними, дрони атакували промисловий об'єкт. Там виникла пожежа.

Згодом атаку підтвердив губернатор області. За його словами, на місці працюють всі екстрені служби, займаються гасінням пожежі на території.

У мережі пишуть, що під атакою дронів перебував завод з виробництва вибухівки «Промсинтез».

Як відомо, АТ «Промсинтез» є одним з ключових виробників промислових вибухових речовин у РФ. Вранці 22 березня дрони уразили промислове підприємство «Промсинтез», що в Самарській області.

Підприємство розташоване у місті Чапаєвськ. Атаку підтвердив губернатор регіону, але за його словами, пошкоджень немає, відпрацювала ППО.

Нагадаємо, на початку березня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську. Завод розташований у Самарській області. Перед тим місцева влада заявляла про загрозу дронових атак по регіону.

Тоді дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи.