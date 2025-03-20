«Зрозуміти апетити Кремля»: чому Трамп і Путін не говорили про захоплені РФ території та Запорізьку АЕС?

18 березня президенти США і Росії провели майже двогодинні телефонні переговори

«Трамп намагався зрозуміти, які апетити у Путіна».

«Сам переговорний процес наразі майже неможливий. І все, що ми спостерігаємо, – це така собі імітація».

«Путін поки не веде переговорів навіть про повноцінне перемир’я».

«Ніхто нічого не буде віддавати, але треба чітко про це заявляти і повторювати стільки разів, скільки потрібно для того, щоб підтримувати наших громадян».

«Російські війська на півдні мріяли про те, щоби Путін з Трампом домовилися і їх нарешті звідти вивели. Бо там панічні настрої».

Окуповані території України і Запорізька атомна електростанція – питання, які з-поміж інших мають обговорювати США і Росія у межах перемовин. Про це напередодні телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна заявив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Подібне напередодні дзвінка Путіну заявляв і сам Трамп, зазначивши, що розмова буде стосуватися «поділу певних активів», йтиметься про «території і електростанції».

Після цього, 18 березня, президенти США і Росії провели телефонні переговори, але жодної заяви, яка б стосувалася окупованих територій чи захопленої армією РФ Запорізької АЕС, не пролунало. Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову Трампа з Путіним, зокрема, заявив, що Путін не дозволить отримати припинення вогню швидко, натомість виставлятиме умови.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» разом з експертами проаналізував, чому заяви, які б стосувалися окупованих територій та Запорізької АЕС, не пролунали за підсумками розмови президентів США і Росії.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який зараз також досліджує ситуацію на півдні, в тому числі на окупованій частині, вважає, що питання, пов’язані з захопленими територіями, навряд чи будуть обговорюватися з Росією найближчим часом.

«В якийсь момент про це будуть говорити, бо зараз вони просто домовилися домовлятися далі. І Трамп намагався зрозуміти, на що він може розраховувати, як він може це подати для публіки, які апетити у Путіна. І це все розмова заради розмови, для того, щоби обидва змогли сказати, що ми зробили крок в напрямку миру. Насправді ні до якого миру ніхто нічого не зробив, ні про що вони не домовилися. Ніякого результату ця розмова не має. Всі мої прогнози стосовно того, що нічого не треба очікувати, підтвердилися», – сказав він.

Ввечері 18 березня президент США Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін провели майже двогодинні телефонні переговори. За повідомленням Білого дому, вони погодилися, що рух до миру почнеться з «енергетичного й інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемирʼя у Чорному морі, повного припинення вогню і встановлення постійного миру».

У Кремлі стверджують, що Путін підтримав ідею Трампа про місячний мораторій на взаємні удари по енергетичній інфраструктурі – «позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду».

Водночас Путін, як повідомляє Кремль, позначив «низку істотних моментів», що стосуються контролю за припиненням вогню на всій лінії бойового зіткнення, а також висловився про необхідність «зупинки примусової мобілізації» в Україні й переозброєння ЗСУ.

«Червоні лінії» України

Напередодні розмови Трампа і Путіна міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що на будь-яких майбутніх мирних переговорах для України залишаться незмінними три принципові питання, які є «червоними лініями» і не підлягають обговоренню. Першим таким питанням є територіальна цілісність і суверенітет України.

«Ніколи Україна не визнає окупованих територій», – наголосив Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга фото: radiosvoboda.org

Натомість Росія наполягає, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим начебто належать їй, причому повністю, оскільки ці регіони включені до російської Конституції. Таку риторику підтримують і окупаційні чиновники. Зокрема, призначений Росією керувати захопленою частиною Херсонщини Володимир Сальдо днями заявив, що наразі «складається сприятлива військово-політична ситуація для повторного захоплення Херсону і правобережної частини області».

Аналітик Сергій Данилов зазначив, що Україні потрібно підтримувати постійну комунікацію із жителями окупованих територій і наголошувати на своїй позиції щодо цих регіонів.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов фото: radiosvoboda.org

«Треба чітко транслювати про те, що ніхто не збирається їх забувати, ніхто не збирається відмовлятися від територій. Так, на рівні МЗС це було декларовано, і Зеленський теж повторив, що Україна ніколи не відмовиться від територій. Але це треба було додатково прокомунікувати з нашими громадянами, з українцями на тимчасово окупованих територіях. Бо зараз, поки прямо протилежна ситуація. Сальдо і його кампанія транслюють в окупації про те, що «Україна буде виходити з міста Херсону і з правого берега». У Херсоні це теж активно обговорювали місцеві жителі. Навіть дзвонили мені, щоб я підтвердив чи спростував цю інформацію, щоб вони не опинилися в тій ситуації, в якій опинилися 24 лютого 2022 року, коли їх не попереджали, а раптом виявилося, що російські війська заходять у Херсонську область. Цього нічого не буде, беззаперечно, ніхто нічого не буде віддавати, але треба чітко про це заявляти і повторювати стільки разів, скільки потрібно для того, щоб підтримувати наших громадян», – каже він.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову Трампа із Путіним 18 березня, зокрема, заявив, що «Путін не дозволить отримати припинення вогню швидко, він завалить нас умовами».

Зеленський допустив можливість за посередництва США домовитися з Росією про припинення ударів по об’єктах ПЕК, але заявив: якщо атаки продовжаться, Україна відповідатиме на них.

«Окупанти мріють піти з Херсонщини»

На цьому етапі переговорного процесу змін для України, зокрема для півдня, поки не буде, переконаний Данилов.

«Взагалі нічого не зміниться, і по енергетичній інфраструктурі будуть наноситися удари. Треба далі готуватися обороняти Україну, донатити на ЗСУ, чим хто може на своєму місці. Зберігати стійкість і не піддаватися на ці емоційні гойдалки: «Ой, все буде добре. Ой, все пропало». Ні в яку «помиральну яму» повзти не треба. У росіян ситуація теж дуже страшна. Ба більше, російські війська на півдні мріяли про те, щоби Путін з Трампом домовилися і їх нарешті звідти вивели. Бо там панічні настрої від того, що їх постійно посилають на острови (штурмувати острови, розташовані на річці Дніпро біля Херсону – ред.), і вони там масово гинуть. У них відсоток людей, який гине при штурмі островів, вищий, напевно, ніж при будь-якій іншій операції. Це смертники, це квиток в один кінець. Вони це добре знають і в них від цього настрої, повірте мені, дуже погані. Мої моніторинги їхніх настроїв це підтверджують», – додав він.

Російський контрбатарейний комплекс РЛС «Яструб-АВ» поблизу с. Кринки, Херсонська область, перед моментом ураження силами оборони України фото: скриншот з відео

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Питання територій не у грі»

Політолог Олег Саакян вважає, що заяви з приводу окупованих територій та ЗАЕС не пролунали, оскільки Трампу не вдалося досягнути жодної перемоги на цьому напрямку у перемовинах з Росією.

Політолог Олег Саакян фото: radiosvoboda.org

«Я б взагалі зробив висновок, що і припинення вогню наразі під серйозним питанням, і питання територій, і питання воєнної підтримки, і багато інших питань ще не тільки не на столі, вони взагалі не у грі, і ми спостерігаємо, як не вдається Трампу досягнути переговорного процесу з наскоку, як він вважав, що це буде легко. Сам переговорний процес наразі майже неможливий. І все, що ми спостерігаємо, це симулякр, тобто така собі імітація через те, що Трамп намагається його створити, а всі сторони не можуть сказати йому пряме «ні». Бо ключове, навколо чого точиться битва – це те, на кого Трамп скине відповідальність за те, що йому не вдалося. Хто стане цапом відбувайлом? І «печена картопля» зараз перекидається з боку України у бік Росії, з боку Росії у бік Європи, з боку Європи у бік Сполучених Штатів, назад в бік України і Росії. І у кого вона залишиться, коли музика перестане грати, канонада стихне, поки що невідомо», – пояснив політолог.

На його думку, результати розмови продемонстрували те, що Трамп наразі не готовий тиснути на Путіна, який, як вважає політолог, «подарував маленьку перемогу Трампу» у вигляді рішення про тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови погодження на це України.

Президент США Дональд Трамп фото: president.gov.ua

«Це якийсь відсоток від того, що хотів отримати Трамп у вигляді повного припинення вогню. Але при цьому і Трамп не може сказати, що переговори пройшли провально для нього, тому він хапається за це і говорить про те, що переговори пройшли чудово. Інтерес зберігається у тому, чи тепер Трамп повернеться до України з новими вимогами, чи ні. Чи продовжиться діалог з Росією, в якому Трамп буде вимагати більших поступок з боку Росії, і може погрожувати посиленнями санкцій», – додав Саакян.

«Світ тріщить по швах»

Для динаміки російсько-української війни наразі нічого не змінюється, зазначив він і пояснює це тим, що «Росія не готова відмовлятися від своїх планів, а Україна не готова капітулювати».

«Україна не може розгромити зараз Росію, а Росія ще не розвалюється. Регіонально ми бачимо, що і на Близькому Сході використовується модель, яка лежить в основі переговорного процесу для російсько-української війни Віткоффом і Трампом. Також відбувається зрив домовленостей і навпаки активізується нова гаряча фаза протистояння. Світ тріщить по швах. Ми бачимо, що світоустрій фактично склався під вагою не тільки Путіна, який його підважував, але перш за все під вагою Трампа. І на цьому тлі глобального погіршення безпекової ситуації сподіватися, що вдасться досягти реального завершення війни дипломатично в російсько-українському контексті, мабуть, було б наївно», – підкреслив політолог.

«Розмова, про що готовий говорити Путін»

Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що Путін не збирався обговорювати тему окупованих територій. Тому Трамп, навіть заявивши про ці питання, відповідей не отримав.

Іван Преображенський фото: radiosvoboda.org

«Путін поки не веде переговорів навіть про повноцінне перемир’я. І говоритимуть вони про те, про що готовий розмовляти Путін. Відповідно, єдина точка зіткнення, яка знайшлася – це припинити завдавати удари по енергооб’єктах. Це вигідно скоріше Путіну, ніж українській армії. Відповідно, на цьому їм і довелося зупинитися. Тому що навіть не вдалося закрити питання щодо припинення ударів з моря», – сказав він.

Поки російські війська здатні наступати, російський президент не буде обговорювати лінію розмежування, вважає політолог. Так само питання окупованих територій навряд чи буде порушуватися найближчими місяцями, додав Преображенський.

«Путін висуватиме нові відмовки, чому він не може повноцінно припинити вогонь. Будуть нові етапи, на яких він намагатиметься отримати нові якісь поступки. Якщо поступки йому будуть давати, то через якийсь час він десь трошки теж поступатиметься, але незначно. Відповідно, у нього, швидше за все, більш-менш продуманий довгий перехідний період, наприкінці якого, щоб не дратувати Трампа, він все ж-таки підпише повноцінне перемир’я, але лише на 30 днів. Не факт, що він його дотримуватиметься. Далі стане питання про продовження цього перемир’я, і там знову розпочнеться такий самий торг. А питання територій та всього іншого – це питання, які не факт, що взагалі цього року обговорюватимуться. Добре, якщо до літа буде підписана угода про 30-денне перемир’я», – зазначив Преображенський.

Президент США Дональд Трамп повідомив про «дуже хорошу» телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала приблизно годину 19 березня.

У своєму дописі у Truth Social він зазначив, що значна частина обговорення була присвячена результатам його попередньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, з метою узгодження позицій України та Росії щодо їхніх запитів і потреб. Трамп заявив, що переговори просуваються у правильному напрямку.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський поінформував про «продуктивну та відверту розмову» з президентом США Дональдом Трампом.

Олена Бадюк