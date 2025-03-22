Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України
Росіяни змусили Івана розстріляти українського воїна, якого захопили під час бою
фото: скріншот із відео

21-річний Іван розповів, що на підпитку вкрав велосипед, а вже наступного дня його затримали

Воїнам 95 бригади ДШВ здався в полон один з ворогів, який виявився жителем населеного пункту Михайлівка Запорізької області, Його наразі окупувала Росія. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, яке оприлюднили десантники.

21-річний Іван розповів, що на підпитку вкрав велосипед, а вже наступного дня його затримали.

«Адвокат сказав: «Або сидіти, або воювати». Я обрав воювати. Мені батько казав, що краще б я сидів…», – розповів полонений співробітникам військової контррозвідки СБУ.

Іван розповів, що після тренувань, де його постійно били за українську мову, його відправили на Курщину. Там його разом з іншими російськими солдатами відправили на фронт через болото, попередньо забравши каски й бронежилети.

Зважаючи з розповіді полоненого, поміж північнокорейцями та росіянами немає взагалі комунікацій. За словами Івана, на певній точці вони мали дочекатися підкріплення – корейців. Але «воїни» з КНДР не розуміють російську мову, тому кодові слова для них стали сигналом стріляти. Так, підкріплення розстріляло чимало російських військових.

Під час першої ж можливості, росіяни змусили Івана розстріляти українського воїна, якого захопили під час бою… Іншого від «асвабадітєлєй» годі й чекати, вони завжди використовували людей з окупованих територій, щоб захопити ще більше.

Військова контррозвідка СБУ викрила та задокументувала вказану злочинну діяльність. На підставі зібраних доказів Головним слідчим управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора внесено відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом жорстокого поводження із військовополоненими, порушення законів і звичаїв війни, а також віддання наказів на вчинення таких дій, що поєднанні з умисним вбивством). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі. 

Також поблизу Куп’янська десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку узяли в полон громадянина Італії, який воював на боці росіян. Він пішов на війну проти України добровольцем.

Нагадаємо, суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя прокуратура прапор полон прокурор адвокат вирок велосипед фронт відео росіяни батько росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Невже не зрозуміло, що вибачення не змінить ставлення до нас?
Чи треба вибачатися Зеленському?
4 березня, 18:34
Митрополит Арсеній заборонив читати молитву за Україну
У Фінській православній церкві виникли розбіжності через молитву до річниці війни в Україні
23 лютого, 14:03
Критики Трампа кажуть, що скорочення дипломатичної присутності США ризикує підірвати лідерство й залишити небезпечний вакуум для Китаю і Росії
Все заради економії? США закриють низку консульств у Європі
7 березня, 09:07
На підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів
Нічна атака на Київ: сили ППО збили 29 ворожих дронів
11 березня, 08:58
Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД
Хто може отримати статус учасника бойових дій? Міноборони додало нову категорію громадян
11 березня, 16:37
У Росії лунали вибухи
Російські міста атаковано дронами (відео)
13 березня, 01:23
Окупанти просуваються у Запорізькій області
ISW: Росіяни просунулися на заході Запорізької області
19 березня, 05:30
Бедрос Кіркоров закінчив у Москві відділення музичної комедії Російського університету театрального мистецтва
Помер батько Філіпа Кіркорова
18 березня, 15:39
Правоохоронці затримали ще одного агента російської воєнної розвідки у Запоріжжі
З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)
18 березня, 13:31

Події в Україні

Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
Зеленський після Донеччини відвідав командні пункти на Харківщині
Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України
Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України
Розвідник розповів, як зустрівся в бліндажі з Будановим
Розвідник розповів, як зустрівся в бліндажі з Будановим
Українські льотчики ліквідували ворожий об'єкт у Бєлгородській області
Українські льотчики ліквідували ворожий об'єкт у Бєлгородській області
Президент Чехії оглянув виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
Президент Чехії оглянув виробництво гвинтівок Bren-2 в Україні
У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»
У Луганську ліквідовано поплічника спецпідрозділу «Ахмат»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
29K
З 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій: кого стосується
28K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
9623
Черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим
9218
Втрати ворога станом на 22 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua