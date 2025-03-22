Юнак із окупованого села розповів, як росіяни змусили його воювати проти України

Росіяни змусили Івана розстріляти українського воїна, якого захопили під час бою

21-річний Іван розповів, що на підпитку вкрав велосипед, а вже наступного дня його затримали

Воїнам 95 бригади ДШВ здався в полон один з ворогів, який виявився жителем населеного пункту Михайлівка Запорізької області, Його наразі окупувала Росія. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, яке оприлюднили десантники.

21-річний Іван розповів, що на підпитку вкрав велосипед, а вже наступного дня його затримали.

«Адвокат сказав: «Або сидіти, або воювати». Я обрав воювати. Мені батько казав, що краще б я сидів…», – розповів полонений співробітникам військової контррозвідки СБУ.

Іван розповів, що після тренувань, де його постійно били за українську мову, його відправили на Курщину. Там його разом з іншими російськими солдатами відправили на фронт через болото, попередньо забравши каски й бронежилети.

Зважаючи з розповіді полоненого, поміж північнокорейцями та росіянами немає взагалі комунікацій. За словами Івана, на певній точці вони мали дочекатися підкріплення – корейців. Але «воїни» з КНДР не розуміють російську мову, тому кодові слова для них стали сигналом стріляти. Так, підкріплення розстріляло чимало російських військових.

Під час першої ж можливості, росіяни змусили Івана розстріляти українського воїна, якого захопили під час бою… Іншого від «асвабадітєлєй» годі й чекати, вони завжди використовували людей з окупованих територій, щоб захопити ще більше.

Військова контррозвідка СБУ викрила та задокументувала вказану злочинну діяльність. На підставі зібраних доказів Головним слідчим управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора внесено відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом жорстокого поводження із військовополоненими, порушення законів і звичаїв війни, а також віддання наказів на вчинення таких дій, що поєднанні з умисним вбивством). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі.

Також поблизу Куп’янська десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку узяли в полон громадянина Італії, який воював на боці росіян. Він пішов на війну проти України добровольцем.

Нагадаємо, суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.