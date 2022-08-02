Світ за крок від «ядерного знищення», – генсек ООН

Антоніу Гутерреш: «Це час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни»

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів холодної війни. Про це повідомляє Sky News.

Ядерні загрози стоять на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження.

Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, відділяють світ від ядерного знищення «одним лише одним непорозумінням, одним прорахунком», – сказав генеральний секретар ООН.

Антоніу Гутерреш зробив коментарі на переговорах у Нью-Йорку, сказавши офіційним особам, що це «час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни».

«Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача – це не стратегія», – сказав він. Гутерреш зазначив, що удача – це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт.

Читайте також: