Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім

Кожен крок Китаю назустріч Росії ускладнює його взаємодію зі світом

Агресія РФ проти України поставила Китай у складне становище і може погіршити його відносини з Європою та іншими країнами світу. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

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Вона зауважила, що наразі США не бачили, щоб Китай зробив якісь кроки в бік надання Росії летальної зброї, але тим не менш він зараз перебуває в непростому становищі.

«Кожен крок Китаю назустріч Росії ускладнює його взаємодію з країнами Європи та рештою світу», – заявила Жан-П’єр.

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Представниця Білого дому підкреслила, що США вже декілька разів оголошували свою позицію, зокрема, під час зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена і китайського представника Ван Ї в Мюнхені. Тоді, за її словами, ця тема проговорювалася дуже чітко.

Нагадаємо, що за повідомленням ЗМІ, Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї.

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

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Крім того, Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії.