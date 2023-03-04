Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр
Фото: EPA/UPG

Кожен крок Китаю назустріч Росії ускладнює його взаємодію зі світом

Агресія РФ проти України поставила Китай у складне становище і може погіршити його відносини з Європою та іншими країнами світу. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

Вона зауважила, що наразі США не бачили, щоб Китай зробив якісь кроки в бік надання Росії летальної зброї, але тим не менш він зараз перебуває в непростому становищі.

«Кожен крок Китаю назустріч Росії ускладнює його взаємодію з країнами Європи та рештою світу», – заявила Жан-П’єр.

Представниця Білого дому підкреслила, що США вже декілька разів оголошували свою позицію, зокрема, під час зустрічі держсекретаря Ентоні Блінкена і китайського представника Ван Ї в Мюнхені. Тоді, за її словами, ця тема проговорювалася дуже чітко.

Нагадаємо, що за повідомленням ЗМІ, Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї.

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Крім того, Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії.  

Теги: росія Китай озброєння США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бійці «Російського добровольчого корпусу»
«Смерть кремлівському тирану!». «Російський Добровольчий корпус» записав відео з Брянщини
2 березня, 13:30
За словами генерала, лідерам Заходу варто проявити рішучість у питаннях постачання зброї Україні замість того, щоб заводити розмови про затяжну війну
Війну можна зупинити вже цього року: генерал Ходжес назвав умову
1 березня, 10:13
Резиденція Путіна на Валдаї
Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото
28 лютого, 16:05

Політика

Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
Російська агресія ставить Китай у складне становище – Білий дім
ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT
ЗСУ пропрацювали варіанти майбутнього контрнаступу – NYT
Саудівська Аравія передала Україні два літаки гуманітарної допомоги
Саудівська Аравія передала Україні два літаки гуманітарної допомоги
Глава Європарламенту прибула до Києва (фото)
Глава Європарламенту прибула до Києва (фото)
Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ
Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ
Байден і Шольц зустрілися в Білому домі: що буде з підтримкою України
Байден і Шольц зустрілися в Білому домі: що буде з підтримкою України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
11K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
8053
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7619
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
6584
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
5827
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту