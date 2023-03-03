Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ

КНР хотіла, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в секреті

Пекін розлючений на Москву через те, що їхні дискусії щодо передачі зброї були підхоплені та оприлюднені США. Про це повідомляє The Economist.

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За даними видання, Китай хотів, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в секреті, адже він знає, що пдопомога РФ підірвала б його претензію на те, щоб бути нейтральним посередником. А саме такий намір Китай вказав у своєму «мирному плані» щодо врегулювання війни в Україні, що був опублікований 24 лютого.

Окрім цього, оприлюднення інформації про китайську допомогу для Росії може ще більше розхитати й без того складні відносини з Америкою та спровокувати негативну реакцію в Європі.

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До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії.