Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ
фото з відкритих джерел

КНР хотіла, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в секреті

Пекін розлючений на Москву через те, що їхні дискусії щодо передачі зброї були підхоплені та оприлюднені США. Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, Китай хотів, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в секреті, адже він знає, що пдопомога РФ підірвала б його претензію на те, щоб бути нейтральним посередником. А саме такий намір Китай вказав у своєму «мирному плані» щодо врегулювання війни в Україні, що був опублікований 24 лютого.

Окрім цього, оприлюднення інформації про китайську допомогу для Росії може ще більше розхитати й без того складні відносини з Америкою та спровокувати негативну реакцію в Європі.

До відома, видання Der Spiegel повідомило, що Росія, ймовірно, почала обговорення можливості закупівлі у компанії Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Китай) ста ударних дронів. За даними журналу, Bingo погодилася виготовити і випробувати сто прототипів безпілотників ZT-180 перед поставками їх Міноборони Росії до квітня нинішнього року. Всю партію можуть передати вже навесні. Водночас речник МЗС КНР Ван Веньбінь заперечив припущення, що Китай може надати зброю Росії.

Пентагон попередив Китай про наслідки, якщо той допомогатиме РФ, а саме надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти Україні. Також про санкційні наслідки такого рішення заявив президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що Європейський союз може відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії

Теги: росія Китай озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські пропагандисти в паніці
«Він небезпечний». Російські пропагандисти вже бояться Зеленського
2 березня, 11:16
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
27 лютого, 09:40
Терорист Євген Пригожин
Україна ввела санкції проти причетних до ПВК «Вагнера»
27 лютого, 00:58

Політика

Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ
Китай розлючений на РФ через витік інформації щодо переговорів про постачання зброї – ЗМІ
Байден і Шольц зустрілися в Білому домі: що буде з підтримкою України
Байден і Шольц зустрілися в Білому домі: що буде з підтримкою України
У Білому домі вигадали нову оригінальну назву для Росії
У Білому домі вигадали нову оригінальну назву для Росії
ЄС може «вдарити» санкціями по Китаю: озвучено причину
ЄС може «вдарити» санкціями по Китаю: озвучено причину
Новий пакет військової допомоги від США: оприлюднено повний список
Новий пакет військової допомоги від США: оприлюднено повний список
Чи буде війна? МЗС Молдови назвало головні ризики
Чи буде війна? МЗС Молдови назвало головні ризики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
9366
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
7865
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7441
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
6536
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
5663
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту