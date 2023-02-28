Резиденція Путіна та Кабаєвої на Валдаї. Вперше опубліковано фото

Приблизно на однаковій відстані від будинків Путіна та Кабаєвої звели величезний спа-комплекс із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом та сауною

Журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

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Зазначається, що фотографії зроблені у 2005 році. Журналістам їх передала людина, повʼязана з будівництвом резиденції. У 2003 році перший варіант будинку був готовий у сучасному стилі, але Путіну він не сподобався – захотів, «як у Санкт-Петербурзі».

Будівництво терема для Кабаєвої почалося 2020 року. Приблизно на однаковій відстані від путінського та кабаєвського будинків звели величезний спа-комплекс із солярієм, кріокамерою, 25-метровим басейном, хамамом, сауною, приміщенням для грязелікування, масажними ваннами, зонами косметології та стоматології. У 2021 році біля будинку Кабаєвої збудували причал, де можна взяти човен і переплисти невеликий канал, щоб опинитися у класичному палацовому парку, який був розбитий на ділянці 28 гектарів.

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Влітку 2020 та 2021 років на місці колишніх вертолітних майданчиків організовували невелику трасу для картингу. А поряд із резиденцією в лісі між 2016 і 2020 роками збудували великий дитячий майданчик у жовто-синіх кольорах.

Як повідомлялося, колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписують зв'язок із Путіним, а також спільних дітей, стала володаркою «самої великої квартири в Росії» – 20-кімнатного пентхауса в Сочі.