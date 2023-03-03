ЄС може «вдарити» санкціями по Китаю: озвучено причину

До Китаю можуть бути застосовані санкції через підтримку країною Росії

У ЄС не хочуть і чути що Китай продає зброю Росії для війни в Україні

У Європейському союзі можуть відповісти санкціями, якщо Китай постачатиме озброєння Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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«Високопоставлений європейський чиновник заявив у п'ятницю, що буде абсолютною «червоною лінією», якщо Китай надасть зброю Росії, додавши, що ЄС відповість санкціями», – пише агентство.

Також представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Набіля Массралі заявляла, що розраховує на відмову КНР від постачання озброєнь. У китайському МЗС у розмові з європейськими дипломатами наголосили , що країна продовжить дотримуватися політики нейтралітету.

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Раніше стало відомо про те, що Міністерство торгівлі США внесло до чорного списку 28 китайських компаній. З'ясувалося, що їх підозрюють у відправці до третіх країн комплектуючих, які необхідні для виробництва ракет та ядерної зброї.

Повідомляється, що причиною такого рішення стало відправлення компаніями до третіх країн комплектуючих, необхідних, як передбачається, для виробництва ракет та ядерної зброї. Відомство відтепер забороняє американським компаніям постачати підсанкційним юрособам вироблену в США продукцію.

Видання Financial Times зазначає, що нові санкції міністерства торгівлі, зокрема, відображають прагнення адміністрації президента США Джо Байдена всіляко перешкодити модернізації Народно-визвольної армії Китаю (НОАК), а також витоку технологій у Росію.