Санкції Заходу. Нафтогазові доходи РФ продовжують падати

США мають намір удвічі скоротити нафтогазові доходи Росії до 2030 року

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Нафтогазові доходи росії впали на 41%. Серед основних причин – зниження обсягів експорту та падіння цін.

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Суттєвих проблем рф зазнала й через санкції Заходу, однак в цілому впоралась краще, ніж очікувалось.

•2•

У найбільших нафтогазових компаній росії майже вдвічі впала виручка. Це сталося через погіршення цінової кон'юнктури та зниження обсягів експорту нафти на тлі посилення санкцій, розбудови логістичних ланцюжків та фінансових потоків.

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Обсяги експорту нафти за системою «Транснафти» за 9 місяців впали на 8%, а середня ціна сорту Urals – на 26%: цього року в середньому кожен барель йшов на експорт за $59,54, а минулого – за $80 ,58.

Введення стелі цін на російську нафту та нафтопродукти призвело до переорієнтації експортних потоків на Азію та Африку, проте в результаті подорожчала логістика, збільшилися транзакційні витрати, а частина платежів надходить із затримками.

Обсяги валютних доходів російських нафтогазових мейджорів знизилися ще сильніше: частка долара в експортному виторгу зменшилася вдвічі, до 24%, а обсяги продажу іноземної валюти на біржі впали на 58%.

«Роснефть» за підсумками дев'яти місяців 2023 звітувала про падіння виручки на 8%, до 6,612 трлн рублів.

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•3•

Росія знову краде – цього разу аеропорт «Пулково» у Петербурзі.

Уряд рф створив «Холдинг ВВСС» для управління аеропортом Пулково, забравши повністю частку іноземних компаній.

Усі 100% часток кіпрської компанії у статутному капіталі «Повітряних воріт північної столиці» передаються у власність «Холдингу ВВСС».

•4•

Росія не увійшла в оновлений склад Ради Міжнародної морської організації – агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства. Підсумки голосування за новий склад оголосили на сторінках організації.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, Ліберію, Норвегію, Панаму, Корею, Британію і США. Росія до складу не увійшла.

•5•

План ЄС по передачі прибутку від заморожених активів росії Україні торкнеться понад €200 мільярдів російських активів, які перебувають під санкціями.

Більшість цих грошей знаходиться в кліринговій палаті Euroclear, що базується в Бельгії.

Заморожені активи росії вже принесли Європі 3 мільярди євро прибутку.

Низка європейських країн – Франція, Італія, Німеччина та Люксембург – виступають проти передачі Києву прибутку з російських активів у масштабі всього ЄС. Вони побоюються, що подібне рішення спричинить юридичні та фінансові ризики в майбутньому.

11 жовтня Бельгія оголосила створення фонду допомоги Україні.

У нього країна одноосібно спрямує €1,7 мільярда податкових надходжень від відсотків за замороженими російськими активами.

•6•

США мають намір удвічі скоротити нафтогазові доходи росії до 2030 року. США підтримуватимуть санкції проти росії ще не один рік – і поки путін продовжує вести війну проти України, і навіть у разі її закінчення, щоб не дати йому переозброїтися і продовжити свою агресивну політику. Про це сказав Джеффрі Пайат, помічник держсекретаря США з енергетичних питань.

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За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), експорт нафти та газу з росії може впасти на 40-50% до 2030 р. у разі збереження санкцій.

«Ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб так і сталося», – заявив Пайатт.

Для цього США, зокрема, мають намір досягти зниження ефективності тіньового флоту, який допомагає росії експортувати нафту в обхід встановленої західними країнами цінової стелі.

•7•

Німеччина продовжує закривати консульства у росії.

Після Калінінграду, Німеччина закрила генконсульства у Новосибірську та Єкатеринбурзі.

•8•

Збірна Фінляндії з хокею не братиме участі у Кубку світу, якщо до турніру буде допущена команда росії, повідомила газета Iltalehti.