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Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Політика демократичного світу зайшла в глухий кут

glavcom.ua
Світ намагався домовитись з російським диктатором. Але не вийшло
фото з відкритих джерел

Вихід є лише один – поразка РФ та внутрішні політичні зміни в ній

Статті в New Yorker, Time, Economist, що обговорюються вже багато днів, – дуже різні, від різних авторів та про різні теми, й викликають різні емоції. А насправді вони про одне й те саме – про глухий кут, в який зайшла міжнародна політика демократичного світу.

Тож я дуже радію всім цим статтям, навіть тим, які вам не сподобалися. Бо це означає, що усвідомлення глухого кута наближається, – а з ним наближається і пошук виходу.

Вихід є лише один – поразка РФ та внутрішні політичні зміни в ній. Всі інші сценарії стануть поразкою демократичного світу. Але сьогодні нема усвідомлення цього, а є бажання повернутися в минуле, до «бізнесу як завжди». Але вже нема куди повертатися: путін провів перевірку 08.08.08, зробив повернення неможливим у лютому 2014 й остаточно закріпив 24.02.22.

Завдання України – переконати демократичний світ, що всі інші шляхи ведуть до пасток, розставлених Москвою й Пекіном. Щоб виконати цю роботу, нам потрібні спільні надзусилля українських політиків всіх таборів, дипломатів, урядовців, активістів, митців тощо. Тут вже йдеться не про чиєсь політичне виживання, чиїсь особисті поразки чи перемоги. На кону існування України і навіть більше, ніж це.

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Джерело
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Теги: путін політика демократія

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Валерій Пекар

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