Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська з України

Володимир Зеленський: «Війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні»

«Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни»

США та Китай можуть спільними закликами змусити Росію зупинити наступ на Україну і вивести свої війська. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Україна сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни. І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території», – сказав він.

Глава держави вважає, що війна ХАМАСу проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. Зеленський вважає, що напад терористів ХАМАС було «справді великим бажанням Росії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, президент України попередив, що Кремль розпалює проблеми на Балканах.

«Ми думаємо, що вони зараз готуються на Балканах, вони роблять нові кроки. І ми думаємо, що вони (окупанти – «Главком») намагаються навчити або навіть тренерують деяких людей», – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента».

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що Росія може тішити себе ілюзією і далі розпрацьовувати сценарії внутрішньої дестабілізації в Україні, але нічого у наших ворогів не вийде.