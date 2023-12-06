Путін прилетів в ОАЕ: як зустрічали диктатора (відео)

Під час поїздки президент країни-агресорки планує обговорити нафтовий ринок, а також питання Ізраїлю та Палестини

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 6 грудня, прибув з візитом до Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Про це повідомляють росЗМІ.

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Путін запланував переговори з лідером ОАЕ Мухаммедом Бен Заїдом Аль Нахайяном «в розширеному форматі». Спершу президента РФ привітав міністр закордонних справ ОАЕ Абдалла Бен Заїд Аль Нагаян. На честь приїзду країни-агресорки небо над Абу-Дабі забарвили у кольори російського прапора.

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Диктатора зустріли з почестями – залпами артилерії. Також були присутні кавалерія та верблюди. Церемонія офіційної зустрічі відбулася в Абу-Дабі у палаці Каср аль-Ватан (Палац нації). Пролунали гімни двох країн, після цього президенти пройшли вздовж почесної варти, аби сфотографуватися. На церемонії також були присутні делегації Росії та ОАЕ.

Очікується, що спочатку відбудуться переговори у розширеному складі, після чого лідери РФ і ОАЕ поспілкуються тет-а-тет.

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Путін заявив, що відносини між країнами «вийшли на безпрецедентно високий рівень», а ОАЕ «головний торговий партнер Росії в арабському світі».

Також президент РФ повідомив, що обговорить із колегою палестино-ізраїльський конфлікт і війну проти України.

Після завершення цього короткострокового візиту кремлівський диктатор відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться зі спадкоємним принцом країни Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що під час поїздки диктатор планує обговорити нафтовий ринок, а також питання Ізраїлю та Палестини. Рідкісна поїздка Путіна за кордон відбудеться у зв’язку з проведенням у Дубаї (ОАЕ) щорічної конференції ООН зі зміни клімату COP28.

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Агенція Bloomberg писала, що візит Путіна наголошує на обмеженості впливу США та Європи, а також їхніх спроб ізолювати його за допомогою санкцій через вторгнення в Україну.

З моменту видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт Путіна в березні 2023-го очільник Кремля, ймовірно, здійснив три закордонні візити. Таким чином, поїздка в ОАЕ та Саудівську Аравію стала четвертою.

Зауважимо, Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія не входять до числа країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду, при цьому ОАЕ підписали, але не ратифікували договір.

12 жовтня він уперше після видачі ордера виїхав з офіційним візитом за кордон до Киргизстану. 17 жовтня Путін відвідував Пекін, де зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном і взяв участь у форумі.

На початку листопада російський диктатор прибув з офіційним візитом до Астани, де провів переговори з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.