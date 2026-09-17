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Трамп підпише «пекельні санкції» проти РФ – WSJ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп підпише «пекельні санкції» проти РФ – WSJ
фото: Getty Images

Палата представників США 16 вересня остаточно схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти РФ

Білий підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт щодо санкцій проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання пише, що Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту. Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.

Зокрема, представник Білого дому заявив, що Трамп планує підписати цей законопроєкт.

Нагадаємо, Палата представників США 16 вересня остаточно схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. За документ проголосували 262 конгресмени, 159 – проти. Тепер його мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на остаточне ухвалення Палатою представників Конгресу США санкційного законопроєкту імені Ліндсі Грема на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні.

Теги: росія США санкції Дональд Трамп

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