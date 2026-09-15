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Удари по НПЗ дали несподіваний ефект для економіки РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удари по НПЗ дали несподіваний ефект для економіки РФ
Центробанк РФ підрахував ціну паливної кризи для російської економіки
фото: ЕРА

Паливна криза додала до інфляції до 0,8 процентного пункта, а дефіцит бензину Москва почала компенсувати імпортом

Паливна криза в Росії, яка виникла на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах, почала помітно впливати на економічні показники країни-агресора. Дефіцит пального та зростання цін на нього додали до російської інфляції 0,7–0,8 процентного пункта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідну оцінку озвучив директор департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Андрєй Ганґан. За словами директора департаменту грошово-кредитної політики Банку Росії Андрія Гангана, попит на бензин на внутрішньому ринку Росії зараз доводиться частково покривати завдяки імпорту. Водночас представник Центробанку РФ стверджує, що збільшення витрат на закупівлю пального за кордоном поки що не має суттєвого впливу на платіжний баланс країни.

Проблеми на російському паливному ринку загострилися на тлі ударів України по нафтопереробних заводах. Атаки на підприємства призвели до дефіциту пального та зростання цін на бензин, що зрештою позначилося й на загальному рівні інфляції.

Через ситуацію з пальним та подорожчання бензину Центробанк Росії ще в липні переглянув свій прогноз щодо інфляції у 2026 році. Регулятор підвищив очікуваний показник до 6–7%. До цього Центробанк РФ прогнозував інфляцію в межах 4,5–5,5%.

Нагадаємо, раніше США запровадили нові санкції проти російського банку ВТБ, звинувативши його у сприянні обходу американських обмежень проти Ірану.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 14 вересня внесло ВТБ до санкційного переліку в межах обмежень, пов'язаних з Іраном. Банк потрапив під санкції відповідно до указу президента США №13902 щодо іранського фінансового сектору.

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Теги: інфляція росія бензин

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