Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем

Це перший випадок такої співпраці між двома скандинавськими країнами

У четвер 20 квітня винищувачі Данії та Швеції виявили та супроводили російський військовий літак у повітряному просторі над Балтійським морем. Про це йдеться на сайтах міністерств оборони Данії та Швеції.

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Зазначається, що російський літак Іл-20М Кут-А радіоелектронних завад та розвідки прямував із Калінінграда на захід у міжнародному повітряному просторі.

Його виявили два шведських Jas 39 Gripen і два данських F-16 Fighting Falcon між данськими островами Зеландія та Борнгольм. Винищувачі Данії та Швеції спільно простежили за курсом російського літака, після чого розділилися та повернулися до своїх баз.

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Як заявили оборонні відомства обох країн, це була звична операція, адже російські літаки регулярно патрулюють Балтійське море, що спонукає скандинавські країни реагувати.

Водночас це перший випадок, коли військово-повітряні сили Данії та Швеції працювали разом.

«Операція показує, наскільки далеко ми просунулися в нашій співпраці зі Швецією. Це плід кількох років наполегливої ​​роботи, щоб тісніше об’єднати північні країни. Дуже приємно бачити, що співпраця проходить так гладко», – зауважив начальник відділу операцій у Данському повітряному командуванні Ганс Сковмозе.

Заступник начальника ВПС Швеції Томмі Петерссон наголосив, що дві країни несуть відповідальність за безпеку повітряного простору над Балтійським морем.

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Раніше повідомлялося, що американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 в розпізнавальній зоні ППО Аляски.