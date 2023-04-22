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Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
Данські та шведські винищувачі супроводили російський літак над Балтійським морем
фото: forsvarsmakten.se

Це перший випадок такої співпраці між двома скандинавськими країнами

У четвер 20 квітня винищувачі Данії та Швеції виявили та супроводили російський військовий літак у повітряному просторі над Балтійським морем. Про це йдеться на сайтах міністерств оборони Данії та Швеції.

Зазначається, що російський літак Іл-20М Кут-А радіоелектронних завад та розвідки прямував із Калінінграда на захід у міжнародному повітряному просторі. 

Його виявили два шведських Jas 39 Gripen і два данських F-16 Fighting Falcon між данськими островами Зеландія та Борнгольм. Винищувачі Данії та Швеції спільно простежили за курсом російського літака, після чого розділилися та повернулися до своїх баз.

Як заявили оборонні відомства обох країн, це була звична операція, адже російські літаки регулярно патрулюють Балтійське море, що спонукає скандинавські країни реагувати. 

Водночас це перший випадок, коли військово-повітряні сили Данії та Швеції працювали разом.

«Операція показує, наскільки далеко ми просунулися в нашій співпраці зі Швецією. Це плід кількох років наполегливої ​​роботи, щоб тісніше об’єднати північні країни. Дуже приємно бачити, що співпраця проходить так гладко», – зауважив начальник відділу операцій у Данському повітряному командуванні Ганс Сковмозе.

Заступник начальника ВПС Швеції Томмі Петерссон наголосив, що дві країни несуть відповідальність за безпеку повітряного простору над Балтійським морем.

Раніше повідомлялося, що американські винищувачі перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 в розпізнавальній зоні ППО Аляски. 

Теги: Швеція літак росія Данія

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