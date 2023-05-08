Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть

За місяць до повномасштабного вторгнення Зеленський не вживав слово «війна» у Twitter

Найбільший український акаунт у Twitter – це акаунт президента Володимира Зеленського. Нині його читають понад 7 млн користувачів, на нього посилаються та згадують у своїх дописах світові медіа та політики. Проте так було не завжди.

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Рух «Чесно» дослідив, як змінювалася комунікація Зеленського у Twitter протягом його президентського терміну.

Відео Зеленського, записане надворі біля Офісу президента, аби спростувати фейки про втечу за кордон, у Twitter набрало майже 20 млн переглядів, тисячі лайків та ретвітів. Його цитували міжнародні медіа.

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З початком повномасштабного вторгнення акаунт Зеленського у Twitter став одним з основних джерел новин з України для західних ЗМІ та іноземної аудиторії загалом. По суті, він очолив діджитал-дипломатію України, яку підхопили опозиційні нардепи.

І це справді неймовірний прогрес, адже раніше сторінка була не надто живою: дописи публікувалися рідко, підписники й охоплення були невеликі, а самого Зеленського колеги у мережі згадували рідко. Тоді його акаунт у Twitter значною мірою був спрямований на українську аудиторію, дописів іноземними мовами майже не було.

Що змінила повномасштабна війна?

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За перший тиждень із початку великої війни кількість підписників Зеленського збільшилась на 3,5 млн людей. Так само зросла кількість дописів – за тиждень було написано 122 твіти, чверть з яких датується 26 лютого. Людям була потрібна інформація від офіційних джерел, і комунікаційна команда Зеленського цю потребу задовольнила.

Тематично у перший місяць усі без винятку дописи стосувалися війни, 88% із них були конкретно про розмови з іноземними партнерами та підтримку з їхнього боку. Фактично саме ці заклики до допомоги та подяки за неї характеризують дипломатію Зеленського в мережі.

Щоденні відеозвернення Зеленського дуже рідко розміщувалися у Twitter, на відміну від Telegram. По суті, Twitter став місцем, де українці та весь світ бачать, що Україну підтримують, і вся комунікація звелася переважно саме до цього.

Ця тенденція тримається і досі. Проте тематичний список дописів на сторінці трохи розширився. Так, наприклад, вірусним став твіт «Який Ілон Маск вам більше до вподоби?».

Which @elonmusk do you like more? Будь ласка, читайте текст після реклами October 3, 2022

Це була відповідь на допис Маска, в якому той створив опитування щодо плану завершення війни із пропозиціями, як-от нейтралітет України та визнання Криму частиною Росії. І це мало свій ефект – як у вигляді реакцій користувачів соцмережі (допис Зеленського отримав майже у 2,5 рази більше вподобань), так і у вигляді розголосу в міжнародних ЗМІ.

Так само значно розширився список мов, якими написані твіти. Англійська нині випереджає українську, а разом дописи цими мовами становлять більшість. Крім того, комунікаційна команда Зеленського почала писати польською, французькою, італійською та іншими мовами країн-партнерів.

Це важлива зміна у правильному напрямку. Адже, хоча й англійська мова домінує у Twitter, чимало користувачів з інших країн нею не володіють. Такий підхід дозволяє охопити значно ширшу аудиторію, що нині важливо для України.

Зміна фокусу з української аудиторії на міжнародну дійсно ефективна в розрізі комунікації в Twitter. Абсолютна більшість найпопулярніших дописів на сторінці написані англійською – в топ-20 лише один україномовний допис.

Водночас змінилося і сприйняття твітів Зеленського аудиторією. До повномасштабного вторгнення українські користувачі реагували на дописи Зеленського здебільшого скептично, проте після 24 лютого минулого року сприйняття стало значно позитивнішим.

Складніша ситуація з іноземними читачами. До повномасштабного вторгнення вони мало цікавилися Зеленським, але під першими дописами після його початку багато коментарів зі словами підтримки. Втім, з часом це дуже змінилося, особливо після придбання платформи Ілоном Маском.

Якщо зайти під будь-який популярний допис Зеленського за останній час, ви обов’язково побачите ряд англомовних коментарів від користувачів із пустими акаунтами. Це давня проблема ботів у Twitter, і Росія активно використовує їх у своїх інтересах.

Ситуація погіршилась після того, як Ілон Маск запровадив платну підписку на отримання позначки верифікації. Раніше вона означала, що профіль належить справжній людині, причому з підтвердженими публікаціями поза Twitter, лідеру думок. Зараз цю позначку отримує будь-хто, хто платить.

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Відповідно, подібних негативних коментарів із проросійськими меседжами від ніби «верифікованих» користувачів, які насправді теж можуть бути ботами або просто тролями, стало значно більше.

Кого згадує Зеленський?

Від часу обрання на посаду і аж до початку повномасштабного вторгнення Зеленський не був цікавий міжнародній аудиторії. Наприклад, у найпопулярнішому в Twitter акаунті CNN до 24 лютого 2022 року його згадували всього шість разів.

Зате до повномасштабного вторгнення Зеленського значно більше згадували на своїх сторінках його політичні опоненти. Особливо це стосується Петра Порошенка. Якщо від обрання Зеленського до кінця 2019 року в дописах на сторінці Порошенка він згадувався лише тричі, то вже за аналогічний період 2020 року це число зросло до 17. Після 24 лютого 2022 року твітів про Зеленського вже не було.

Цікавим є те, хто згадує Зеленського у своїх дописах. Очільники країн-партнерів, як-от президент США Джо Байден чи президент Франції Еммануель Макрон, тегають Зеленського регулярно. У той самий час прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не згадував про Зеленського взагалі.

Так само Зеленський не згадував на своїй сторінці Орбана. По суті, згадки у Twitter чудово ілюструють мережу партнерів, з якими президент найбільше веде перемовини. Адже про більшість своїх публічних розмов із колегами та про нові домовленості з ними Зеленський пише на своїй сторінці.

Абсолютним лідером за кількістю згадок на сторінці Зеленського став Джо Байден, який був позначений 132 рази. Також у топ увійшли Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії.

Важливо розуміти, що фактично кількість згадок може бути меншою, адже більшість дописів на сторінці дублюються двома мовами – українською та англійською, щоб охопити дві різні аудиторії.

З чого все починалося?

Починалася робота зі сторінкою Зеленського без великих успіхів – за перші кілька місяців існування на неї підписалося всього трохи більше 60 тис. людей. Такі числа були у червні 2019 року, а сама сторінка була створена 23 квітня того ж року.

Відсутність особливого успіху тут була не дивна, адже за цей час було опубліковано лише 25 твітів. Водночас за той самий період на сторінці Офісу президента у Twitter з’явилося вдесятеро більше дописів. Тобто присутності Зеленського у соцмережі на той час було явно недостатньо.

Хоча список тем його дописів тоді був значно ширший. В основному так вийшло через те, що початково сторінка була орієнтована на українську аудиторію. Відповідно, багато твітів було присвячено внутрішнім українським проблемам або подіям.

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Вже тоді найбільше дописів стосувалися зустрічей із міжнародними партнерами або подяк їм. Проте важливо розуміти, що це скоріше специфіка посади, а не особливість комунікації Зеленського. Подібне можна спостерігати на більшості сторінок президентів та прем’єрів в усьому світі.

Що точно можна вважати особливістю ранньої комунікації Зеленського в Twitter – це спроби неформальних дописів. Загалом їх було небагато, всього два подібні у перші шість місяців, і вони дублювалися в усіх соцмережах. Проте у Twitter такі пости подобались аудиторії значно менше, ніж в Instagram або Facebook, а більшість коментарів були негативними.

Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим паче – ганебного. А ще – допомагає не «забронзовіти», не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно. Рекомендую! #ШаурмаТакШаурма pic.twitter.com/LEmQe6USM8 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2019

Якщо аналізувати роботу комунікаційної команди Зеленського із Twitter на старті, картина матиме такий вигляд.

Підхід до ведення Twitter почав змінюватися у 2020 році, спершу після збиття українського літака в Ірані, але найбільше – після початку пандемії Covid-19 в Україні.

Спершу це позначилось на кількості дописів, адже тоді людям було потрібно більше інформації. Якщо до 2020 року на сторінці з’являлося в середньому чотири дописи на тиждень, то пізніше ця цифра зросла до дев’яти на тиждень.

Також суттєво змістився фокус – із внутрішньополітичних заяв на дипломатію. За кілька років стало з’являтися значно більше англомовних дописів, а також дописів мовами країн-партнерів. Так, у 2021 році їх було вже майже порівну з твітами українською мовою.

Змінилися і теми дописів. Особливо помітно це стало за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Тоді напруга у світі зростала, як і інтерес міжнародної спільноти до України. Це відобразилось і на сторінці Зеленського в Twitter.

Тут цікаві кілька моментів. Дописів, що напряму стосуються військових питань, було дуже мало, як видно на графіку. Водночас за цей місяць слово «мир» та його похідні вживалися вдев’ятеро частіше, ніж слово «ескалація», а слово «війна» не вживалося взагалі.

Це не єдиний приклад, коли у Twitter проявлявся дух того часу. На сторінці є навіть один допис російською мовою, і він стосується мовного питання. Це було у 2021 році, і він був сприйнятий у мережі дуже негативно.

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Если на русском сеют ложь, то и развенчивать ее надо правдой на русском. На языке многих защитников Украины. И защитников от «защитников» того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык. Слава Україні! pic.twitter.com/XFE33hmb4C — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2021

Загалом до початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський мав трохи більше 390 тис. підписників у Twitter. Ситуація змінилась 24 лютого 2022 року.

Так сторінка Зеленського стала найбільшою та найвпливовішою в українському Twitter. Зараз кількість підписників зростає вже не так швидко, як минулого року, проте згадуваність та охоплення дозволяють швидко і легко доносити інформацію міжнародній аудиторії.

Хоча Зеленський мало пише про внутрішньополітичні проблеми чи інші не дипломатичні аспекти роботи, його сторінка виконує одну важливу місію. Вона показує, що світові лідери продовжують підтримувати Україну.

Вікторія Максимова, рух «Чесно»