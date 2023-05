Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть

Найбільший український акаунт у Twitter – це акаунт президента Володимира Зеленського. Нині його читають понад 7 млн користувачів, на нього посилаються та згадують у своїх дописах світові медіа та політики. Проте так було не завжди.

Рух «Чесно» дослідив, як змінювалася комунікація Зеленського у Twitter протягом його президентського терміну.

Відео Зеленського, записане надворі біля Офісу президента, аби спростувати фейки про втечу за кордон, у Twitter набрало майже 20 млн переглядів, тисячі лайків та ретвітів. Його цитували міжнародні медіа.

З початком повномасштабного вторгнення акаунт Зеленського у Twitter став одним з основних джерел новин з України для західних ЗМІ та іноземної аудиторії загалом. По суті, він очолив діджитал-дипломатію України, яку підхопили опозиційні нардепи.

І це справді неймовірний прогрес, адже раніше сторінка була не надто живою: дописи публікувалися рідко, підписники й охоплення були невеликі, а самого Зеленського колеги у мережі згадували рідко. Тоді його акаунт у Twitter значною мірою був спрямований на українську аудиторію, дописів іноземними мовами майже не було.

Що змінила повномасштабна війна?

За перший тиждень із початку великої війни кількість підписників Зеленського збільшилась на 3,5 млн людей. Так само зросла кількість дописів – за тиждень було написано 122 твіти, чверть з яких датується 26 лютого. Людям була потрібна інформація від офіційних джерел, і комунікаційна команда Зеленського цю потребу задовольнила.

Тематично у перший місяць усі без винятку дописи стосувалися війни, 88% із них були конкретно про розмови з іноземними партнерами та підтримку з їхнього боку. Фактично саме ці заклики до допомоги та подяки за неї характеризують дипломатію Зеленського в мережі.

Щоденні відеозвернення Зеленського дуже рідко розміщувалися у Twitter, на відміну від Telegram. По суті, Twitter став місцем, де українці та весь світ бачать, що Україну підтримують, і вся комунікація звелася переважно саме до цього.

Ця тенденція тримається і досі. Проте тематичний список дописів на сторінці трохи розширився. Так, наприклад, вірусним став твіт «Який Ілон Маск вам більше до вподоби?».

Which @elonmusk do you like more?