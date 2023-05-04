Атака дронів на Кремль: реакція Китаю

Росія заявила, що Україна нібито атакувала Кремль у ніч на 3 травня

Китай закликав Україну та РФ уникати провокацій

У міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на атаку дронів на Кремль та закликали обидві сторони уникати дій, які можуть призвести до подальшої ескалації. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Rthk.

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«Позиція Китаю щодо «української кризи» є послідовною та чіткою, всі сторони повинні уникати дій, які можуть загострити ситуацію», – сказала речниця.

На запитання, чи вплине цей інцидент на плани Пекіна відправити спецпредставника в Україну, Мао Нін відповіла, що інформацію щодо поїздки спецпредставника у справах Євразії в Україну та інші країни опублікують своєчасно.

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«Китайська сторона продовжить працювати разом із міжнародною спільнотою, щоб відіграти конструктивну роль для політичного вирішення «української кризи», – додала речниця.

Нагадаємо, російська влада вчора заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.