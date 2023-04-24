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Україна планувала атаку на Москву? Банкова відреагувала на публікацію WP

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна планувала атаку на Москву? Банкова відреагувала на публікацію WP
Україна нібито планувала удар по Москві
фото ілюстративне

В Офісі президента назвали статтю «черговою дивною медіа-сенсацією»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на публікацію The Washington Post щодо нібито плану Головногоу правління розвідки атакувати Москву на річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Подоляк назвав це черговою дивною медіа-сенсацією.

«Одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї?», – написав він.

Посадовець зазначив, що подібні публікації з обовʼязковим посиланням на «анонімні джерела» виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю.

«Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання. Але це не змінює суті: Україна взагалі інакше все бачить. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, годі грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна та гинуть люди?», – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на секретні доповіді Агентства національної безпеки США повідомило, що на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США.

Зазначалося, що в Україні навіть міркували про морський удар з використанням тротилу по чорноморському портовому місту Новоросійськ.

Теги: росія Офіс президента Україна війна

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