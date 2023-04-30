Чого боїться Ізраїль? Як союз Росії та Ірану впливає на допомогу Україні

Фактори Ірану та Сирії формують ставлення Ізраїлю щодо вторгнення Росії в Україну

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Ізраїль намагався звести до мінімуму свою участь у війні, намагаючись зберегти нейтральні відносини з РФ. Така позиція відображає пріоритети Ізраїлю у сфері безпеки. Однак, зміцнення зв’язків між Росією та Іраном, а також, тиск збоку Заходу може, зрештою, змусити Ізраїль змінити свою позицію.

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Під час перебування на посаді колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапіда відмовився приєднатися до санкцій ЄС і США проти Росії, натомість надавши Києву лише гуманітарну допомогу. Повернення Біньяміна Нетаньяху на посаду прем'єр-міністра країни в грудні 2022 року істотно вплинуло на зовнішню політику Ізраїлю щодо України чи Росії.

Небажання Ізраїлю засуджувати дії Росії є перш за все стратегічним рішенням, метою якого є збереження неофіційної угоди між Москвою та ізраїльським урядом, яка дозволяє Ізраїлю боротися з іранським впливом у Сирії. З початку військового втручання в 2015 році Росія була однією з домінуючих сил у Сирії. Росія контролює сирійське небо і загалом не обмежує ізраїльські винищувачі у завданні ударів по іранським проксі. Через це, Ізраїль не хоче ризикувати відносинами з Кремлем.

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Але, поступова геополітична ізоляція Росії ускладнює ситуацію для країни-терориста, тим самим підштовхуючи Москву до співробітництва з Тегераном. Зростаюче військове співробітництво РФ та Ірана викликає занепокоєння в Ізраїлі через значні негативні наслідки для національної безпеки країни.

По-перше, надаючи Росії зброю, включно з безпілотниками, Іран отримує важливий бойовий досвід і вдосконалює свої технології, посилюючи загрозу для Ізраїлю в довгостроковій перспективі. По-друге, деякі оглядачі побоюються, що якщо Росія скоротить свою сирійську присутність через вторгнення в Україну, це дасть Ірану більше можливостей для вільної діяльності в Сирії.

Але не всі експерти притримуються такої думки. Омер Дострі, фахівець з Єрусалимського інституту стратегії та безпеки, не вважає повне виведення російських сил з Сирії ймовірним, принаймні наразі. Він стверджує, що Росія залишається великою світовою державою і може одночасно брати участь у війні в Україні та залишатись у Сирії. Однак, він стверджує, що якщо Росія суттєво зменшить свою військову присутність у Сирії, то Ізраїль отримає більшу свободу дій і зможе контролювати сирійське повітря.

Найбільше Ізраїль занепокоєний тим, що Росія, потенційно, може допомогти Ірану отримати ядерну зброю. Йоссі Мелман, старший аналітик ізраїльської газети Haaretz каже, що Росія може зробити це, лобіюючи пом’якшення міжнародних обмежень або безпосередньо надаючи ядерний матеріал Ірану в обмін на зброю.

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На даний момент мета Ізраїлю полягає в тому, щоб переконати Росію, що її допомога Ірану є марною тратою ресурсів і фінансів. Однак, якби Росія істотно збільшила свою військову та безпекову допомогу Ірану, особливо в контексті присутності Ірану в Сирії, Ізраїль, ймовірно, відповів би переосмисленням своєї підтримки України та свого підходу до російсько-української війни.

Потенційна військова допомога Ірану Росії може включати балістичні ракети, винищувачі та системи ППО. Крім того, нещодавні повідомлення показують, що Москва може розглядати можливість створення в Ірані виробничих ліній для виготовлення російської зброї.

Ізраїль також стурбований тим, що Росія може постачати обладнання для модернізації іранської ядерної програми, хоча Москва може не мати бажання робити це через власні стратегічні інтереси. Тим не менш, перспектива такого сценарію викликала значну тривогу в Ізраїлі, і експерти визнають, що це змінить правила гри для країни, що вимагатиме суттєвих змін у її відносинах з Москвою.

Поглиблення партнерства між Росією та Іраном, ймовірно, залишатиметься в центрі уваги Ізраїлю в найближчі місяці. Якщо Росія зазнає подальших військових невдач в Україні, існує небезпека, що посилення співпраці Москви та Тегерану може призвести до посилення впливу Ірану в Сирії.

Тим часом, багато хто на Заході хотів би, щоб Ізраїль відігравав більшу роль у підтримці України. Хоча ані Росія, ані Іран не перетнули жодних червоних ліній, які б спонукали до офіційної зміни позиції Ізраїлю щодо України. Чим довше триватиме нинішня війна, тим сильніше на Ізраїль будуть тиснути його західні союзники, щоб він брав активну роль у протистоянні російській агресії.

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За словами Дострі, Сполучені Штати вже закликають Ізраїль посилити підтримку України. «Наразі Ізраїль надає гуманітарну та медичну допомогу, а також оборонну підтримку, таку як шоломи разом із системами попередження про напад ракет і безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Ізраїль також ділиться розвідданими, пов’язаними з загрозою з боку іранських БПЛА», – каже він. Повідомляється, що США закликають Ізраїль вжити подальших кроків, таких як забезпечення української армії системами протиракетної оборони та, можливо, ударними безпілотниками.

Оскільки до кінця російського вторгнення ще далеко, Ізраїль, ймовірно, зіткнеться з новими закликами щодо підтримки демократичного світу і України. «Ізраїль має стати на нашу сторону, а не сидіти на місці, тому що головним союзником Ізраїлю є США, а не Росія», – зазначає Мелман.

Джерело: Atlantic Council

Переклад: Олександр Груздєв, «Главком»