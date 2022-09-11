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Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські льотчики планують втечу до країн Південної Америки – розвідка
Рашистські льотчики бояться міжнародного правосуддя
фото: ГУР

На тлі відступу армії РФ, у військовому середовищі держави-окупанта точаться розмови про неминучість поразки

Російські льотчики роздумають над втечею з країни, аби переховуватися від міжнародного правосуддя через злочини, які вони вчинили в Україні. Емігрувати росіяни планують до Південної Америки. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка зазначає, що на фоні відступу армії РФ, у військовому середовищі держави-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

«Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил Росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя. Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки», – повідомляє ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергову перехоплену розмову загарбників. У ній окупант розповів сестрі, що його підрозділ має великі втрати. За його словами, бійців залишилося як «навчальний клас». При цьому загарбник заявив, що поранені підривають себе на полі бою, бо розуміють, що за ними не повернуться.

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Теги: війна окупанти льотчик

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