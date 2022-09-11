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Росія планує обстріли Запорізької АЕС – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія планує обстріли Запорізької АЕС – розвідка
ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов
фото з відкритих джерел

Окупанти готують провокацію, в якій хочуть звинуватити Україну

Командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно мають намір звинуватити в цьому Україну, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР).

За інформацією розвідки, підрозділам 94 дивізії росгвардії, які дислокуються на території ЗАЕС, надійшла команда о 14:00 зайти в укриття і перебувати там до «особливого розпорядження».

ГУР наголошує, російські війська та окупаційна адміністрація повинні покинути територію ЗАЕС та міста Енергодар. ЗАЕС має бути демілітаризована без жодних додаткових умов. Сама станція повинна повернутися під контроль українського Енергоатому та МАГАТЕ.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція повністю зупинена

Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Також повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста.

Раніше російські загарбники чисельними обстрілами пошкодили в тимчасово окупованому Енергодарі, де розташована Запорізька атомна електростанція, підстанцію «Луч».

Напередодні, 5 вересня на Запорізькій АЕС внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.

Того ж дня делегації Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили роботу на Запорізькій атомній електростанції і покинули її.

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