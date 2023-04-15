Російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини – розвідка
Військових попереджають про «любовні пастки»
Шпигунки російських спецслужб через сервіс знайомств Tinder вербують військових та політиків Німеччини.
Вони намагаються отримати потрібну інформацію, зокрема дані про ФРН та війну в Україні, шляхом побудови стосунків із впливовими особами.
Про це повідомляє німецька газета Die Welt з посиланням на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини.
Зазначається, що російські спецслужби «агресивно поводяться в Німеччині». Німецька влада попереджає про кібератаки та «любовні пастки» для військових на платформах знакомств.
«Tinder намагається залучити людей, які готові любити. Це означає: просто проведіть вправо по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба», – пише Die Welt.
За інформацією видання, російські шпигунки починають спілкування в Tinder та призначають побачення політикам і співробітникам Бундесвера. Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді в Німеччині за участю представників кількох країн НАТО.
«Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесвера, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх», – йдеться у заяві Служби військової контррозвідки Німеччини.
Зазначимо, у четвер, 13квітня, у Швеції у місті Гетеборг на нафтопереробному заводі Preemraff, затримали громадянку Росії, яку підозрювали у корпоративному шпигунстві на підприємстві.
Раніше Служба військової контррозвідки Польщі затримала у Гданську іноземця. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії, і тепер йому загрожує десять років позбавлення волі.
До цього, польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.
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