Російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини – розвідка

Німецька влада попереджає про кібератаки та «любовні пастки» для військових на платформах знакомств

Військових попереджають про «любовні пастки»

Шпигунки російських спецслужб через сервіс знайомств Tinder вербують військових та політиків Німеччини.

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Вони намагаються отримати потрібну інформацію, зокрема дані про ФРН та війну в Україні, шляхом побудови стосунків із впливовими особами.

Про це повідомляє німецька газета Die Welt з посиланням на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини.

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Зазначається, що російські спецслужби «агресивно поводяться в Німеччині». Німецька влада попереджає про кібератаки та «любовні пастки» для військових на платформах знакомств.

«Tinder намагається залучити людей, які готові любити. Це означає: просто проведіть вправо по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба», – пише Die Welt.

За інформацією видання, російські шпигунки починають спілкування в Tinder та призначають побачення політикам і співробітникам Бундесвера. Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді в Німеччині за участю представників кількох країн НАТО.

«Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесвера, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх», – йдеться у заяві Служби військової контррозвідки Німеччини.

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Зазначимо, у четвер, 13квітня, у Швеції у місті Гетеборг на нафтопереробному заводі Preemraff, затримали громадянку Росії, яку підозрювали у корпоративному шпигунстві на підприємстві.

Раніше Служба військової контррозвідки Польщі затримала у Гданську іноземця. Чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії, і тепер йому загрожує десять років позбавлення волі.

До цього, польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Підозрюваних затримали у зв'язку з виявленням на важливих маршрутах та залізничних вузлах прихованих камер, які фіксували рух на коліях та передавали зображення до мережі. Переважно йдеться про ділянки залізничних колій у Підкарпатському воєводстві, зокрема в районі аеропорту Ясенка під Жешувом. Це основний пункт перевалки західної зброї та боєприпасів для України.