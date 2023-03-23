Як знекровити російську економіку
Енергетичні санкції почали бити по pociї лише в грудні 2022 – в січні 2023 року
Війну виграє стійкіша економіка. Знекровити pociйську економіку можна, якщо спільно із західним світом вводити все жорсткіші санкції. Зокрема проти ключової сфери, що наповнює pociйський бюджет, – енергетичної.
Ми досягнемо результату швидше, якщо будемо бити в одну точку та повторювати ті самі повідомлення, кожен від себе, наводячи нові й нові аргументи.
Але спочатку маємо зрозуміти, наскільки сильно на pociю впливають санкції в енергетиці.
Як не парадоксально, попри ухвалення жорсткіших санкцій, у 2022 році pociя заробила на нафті й газі на 28% більше, ніж у 2021 році. Енергетичні санкції почали бити по pociї лише в грудні 2022 – в січні 2023 року. Важливу роль тут зіграло встановлення максимальних цін на нафту – прайскепів, а також заборона імпорту до ЄС російської нафти та нафтопродуктів морем.
До вторгнення росія постачала до ЄС половину своєї нафти, зараз – менше 10%. Доходи росії від продажу нафти скоротилися на 32% у грудні 2022, експерти оцінюють, що щодня це вартує росіянам €160 мільйонів.
Станом на травень 2022 pociя заробляла €1 мільярд щодня на експорті викопних палив. Тепер ці надходження, які в тому числі йдуть до федерального бюджету, за які можна робити нові кинджали й калібри, впали майже вдвічі – до €640 мільйонів на день.
За умови, що санкції в енергетиці проти держави-тepopиста будуть жорсткішими, вони зможуть вибити кpeмлю землю з-під ніг. Зараз МВФ прогнозує 0,3% зростання pociйського ВВП на 2023 рік. Уявіть, як такі прогнози можуть втілитися в зовсім інші цифри, якщо сильніше вдарити по pociйському експорту нафти та газу, який складає 20% їхнього ВВП.
Змінювати систему, що складалася десятиліттями, непросто. Але моя пропозиція – робімо хоч щось, давайте почнемо з простіших кроків.
Саме цю думку я намагаюся донести західним партнерам на зустрічах, зокрема під час поїздок до Німеччини. Тож які санкції потрібні?
- Якомога швидше знизити прайскепи на російську нафту – тобто максимальну ціну на неї з $60 to $50 за барель. А далі критично важливо опустити максимальну ціну до $30 за барель в найближчі місяці. У такому разі pociя й далі постачатиме нафту на ринок, але її прибутки суттєво впадуть.
- Аналогічно вчинити із прайскепами на нафтопродукти: дизель, бензин та інші нафтпродукти, що складають третину pociйського нафтового експорту. Стеля цін має складати не $100, а $40-50.
- Накласти заборону на pociйський зріджений нафтовий газ – LPG, та зріджений природний газ – LNG. Навіть балтійські країни, що всіляко нас підтримують, збільшили об'єм закупівлі pociйського LPG. Треба прибрати цю шпаринку для pociйської економіки.
- Ввести повні фінансові санкції проти Газпрому, Газпромбанку та pociйських нафтових компаній.
На думку Kyiv School of Economics, виконання цих пунктів скоротить прибутки pociї від нафти й газу на $40 млрд у 2023.
Ці кроки може ініціювати Німеччина, може будь-яка інша велика та впливова країна Заходу. Заклик до цих санкцій має звучати з кожної праски, де говорять про війну, економіку та pociйські санкції. Ефірні включення, зустрічі за кордоном, пости в соцмережах – маємо зробити все, щоб нас почули.
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