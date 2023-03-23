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Як знекровити російську економіку

glavcom.ua
Європа може суттєво послабити економіку РФ
фото з відкритих джерел

Енергетичні санкції почали бити по pociї лише в грудні 2022 – в січні 2023 року

Війну виграє стійкіша економіка. Знекровити pociйську економіку можна, якщо спільно із західним світом вводити все жорсткіші санкції. Зокрема проти ключової сфери, що наповнює pociйський бюджет, – енергетичної.

Ми досягнемо результату швидше, якщо будемо бити в одну точку та повторювати ті самі повідомлення, кожен від себе, наводячи нові й нові аргументи.

Але спочатку маємо зрозуміти, наскільки сильно на pociю впливають санкції в енергетиці.

Як не парадоксально, попри ухвалення жорсткіших санкцій, у 2022 році pociя заробила на нафті й газі на 28% більше, ніж у 2021 році. Енергетичні санкції почали бити по pociї лише в грудні 2022 – в січні 2023 року. Важливу роль тут зіграло встановлення максимальних цін на нафту – прайскепів, а також заборона імпорту до ЄС російської нафти та нафтопродуктів морем.

До вторгнення росія постачала до ЄС половину своєї нафти, зараз – менше 10%. Доходи росії від продажу нафти скоротилися на 32% у грудні 2022, експерти оцінюють, що щодня це вартує росіянам €160 мільйонів.

Станом на травень 2022 pociя заробляла €1 мільярд щодня на експорті викопних палив. Тепер ці надходження, які в тому числі йдуть до федерального бюджету, за які можна робити нові кинджали й калібри, впали майже вдвічі – до €640 мільйонів на день.

За умови, що санкції в енергетиці проти держави-тepopиста будуть жорсткішими, вони зможуть вибити кpeмлю землю з-під ніг. Зараз МВФ прогнозує 0,3% зростання pociйського ВВП на 2023 рік. Уявіть, як такі прогнози можуть втілитися в зовсім інші цифри, якщо сильніше вдарити по pociйському експорту нафти та газу, який складає 20% їхнього ВВП.

Змінювати систему, що складалася десятиліттями, непросто. Але моя пропозиція – робімо хоч щось, давайте почнемо з простіших кроків.

Саме цю думку я намагаюся донести західним партнерам на зустрічах, зокрема під час поїздок до Німеччини. Тож які санкції потрібні?

  1. Якомога швидше знизити прайскепи на російську нафту – тобто максимальну ціну на неї з $60 to $50 за барель. А далі критично важливо опустити максимальну ціну до $30 за барель в найближчі місяці. У такому разі pociя й далі постачатиме нафту на ринок, але її прибутки суттєво впадуть.
  2. Аналогічно вчинити із прайскепами на нафтопродукти: дизель, бензин та інші нафтпродукти, що складають третину pociйського нафтового експорту. Стеля цін має складати не $100, а $40-50.
  3. Накласти заборону на pociйський зріджений нафтовий газ – LPG, та зріджений природний газ – LNG. Навіть балтійські країни, що всіляко нас підтримують, збільшили об'єм закупівлі pociйського LPG. Треба прибрати цю шпаринку для pociйської економіки.
  4. Ввести повні фінансові санкції проти Газпрому, Газпромбанку та pociйських нафтових компаній.

На думку Kyiv School of Economics, виконання цих пунктів скоротить прибутки pociї від нафти й газу на $40 млрд у 2023.

Ці кроки може ініціювати Німеччина, може будь-яка інша велика та впливова країна Заходу. Заклик до цих санкцій має звучати з кожної праски, де говорять про війну, економіку та pociйські санкції. Ефірні включення, зустрічі за кордоном, пости в соцмережах – маємо зробити все, щоб нас почули.

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Джерело
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Теги: ринок бензин бюджет санкції Німеччина економіка нафтопродукти росія

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